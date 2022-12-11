ВСУ обстреляли базу отдыха в Запорожской области: 10 пострадавших

Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Мелитополю увеличилось до 10.

Реактивная система залпового огня MLRS ВСУ. Архивное фото

База отдыха в Мелитополе, попавшая под украинский обстрел, полностью разрушена, пострадали 10 человек, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

В субботу вечером над Мелитополем сработала система противовоздушной обороны. Как сообщал член главного совета Запорожской области Владимир Рогов, удару подвергся гостиничный комплекс «Привал охотника». По его данным, два человека погибли, еще двое пострадали.

В результате обстрела полностью разрушена база отдыха, где, по словам врио губернатора, «в субботу вечером ужинали люди, мирные граждане, работал персонал». «По предварительным данным, двое погибших, десять пострадавших. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавил он.

На месте работают спасатели, продолжается разбор завалов.

Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления украинских войск, хотя на сегодня обстановка стабильная. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.

Источник: РИА Новости