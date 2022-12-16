Вступил в должность новый глава Амгинского улуса

Сегодня во время 41-ой внеочердной сессии районного Совета депутатов Амгинского улуса утвердили решение о вступлении на должность главы муниципального района «Амгинский улус (район)» Степана Николаевича Кузьмина. Во время сессии председатель территориальной избирательной комиссии Амгинского улуса Наталья Алексеева вручила удостоверение новоизбранного главы района. Также слова напутствия сказали депутат РСД Владимир Тимофеев и председатель Общественного Совета района Степан Бурнашев. Торжественная церемония вступления в должность главы МР «Амгинский улус (район)» состоится 23 декабря в Амгинском доме народного творчества им.Ф.Потапова, сообщает тгк МР Амгинский улус.

Фото: тгк МР Амгинский улус. Источник: тгк МР Амгинский улус.

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