Встретим весну в парке культуры и отдыха☀️☀️

1 апреля в парке культуры и отдыха состоится праздник «Весна в Парке»!

Встретим весну!

Вас ждут весёлые конкурсы, звонкие песни, сладкие угощения, горячий шашлык

Гостей с 13:00 до 17:00 ждёт насыщенная программа

В этот день будут работать следующие аттракционы:

1. Торопыжка

2. Пиратский корабль

3. Колокольчик

4. Юнга

5. Солнышко

6. Цепочка

7. Лошадки

8. Веревочный парк Маугли

9. Автопоезд

Центр управления общественными пространствами

(4112) 43-33-22 (ф), (4112) 43-33-78

www.park-yakutsk.ru

Фото: пресс-службы Источник: пресс-служба МАУ ЦУОП

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