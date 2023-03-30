30.03.2023
12:08
78
Праздники
Встретим весну в парке культуры и отдыха☀️☀️
1 апреля в парке культуры и отдыха состоится праздник «Весна в Парке»!
Встретим весну!
Вас ждут весёлые конкурсы, звонкие песни, сладкие угощения, горячий шашлык
Гостей с 13:00 до 17:00 ждёт насыщенная программа
В этот день будут работать следующие аттракционы:
1. Торопыжка
2. Пиратский корабль
3. Колокольчик
4. Юнга
5. Солнышко
6. Цепочка
7. Лошадки
8. Веревочный парк Маугли
9. Автопоезд
Центр управления общественными пространствами
(4112) 43-33-22 (ф), (4112) 43-33-78
www.park-yakutsk.ru
Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба МАУ ЦУОП
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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