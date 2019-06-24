Встречая 15-й розыгрыш приза Ил Дархана: сенсации и новшества

9 скакунов вместе с прошлогодним чемпионом и разыгрывают главнейший скаковой приз сезона.

День России, ежегодно отмечаемый 12 июня, для жителей необъятной страны понимается как праздничный день, но для якутских фанатов скачек этот день еще прочно ассоциируется с отборочными скачками на приз Ил Дархана. Как правило, в этот день проводятся три отбора, по итогам которых по три призера из каждой занимают стартовые боксы приза Ил Дархана. Эти 9 скакунов вместе с прошлогодним чемпионом и разыгрывают главнейший скаковой приз сезона.

На фото: Участники отборочных стартов приза Ил Дархан 2019 года

Однако юбилейный 15-й розыгрыш приза Ил Дархана уже на отборочном старте преподнес сенсации и новшества, изрядно спутав изначальные карты. Во-первых, нововведением этого года стало проведение Кубка Маалтааны на призы Немюгюнского хлебозавода совместно с отборочными скачками. Внушительная призовая сумма, выставленная на этот кубок ощутимо «откусила» скакунов от главного приза сезона. На Кубок Маалтааны «ушли» сильные испытанные скакуны Белмэн, Салто, Неарх, Анриетта Барс и новый привозной Анкэнди.

Во-вторых, возможно и во-первых, отборочные скачки прошли не на том ипподроме, где должен состояться розыгрыш приза Ил Дархана, то есть на ипподроме «Дьеьегей» в местности Ус Хатын. Скаковая дорожка ипподрома ЯГСХА при сравнении с указанным ипподромом намного «легче», о чем свидетельствуют прошлогодние результаты скачек. Более того, в этом году на ипподроме ЯГСХА уже состоялись рекорды на такие дистанции как 1600 и 2000 м. Притом вторая из них была «взята» дважды, сперва Скай Файтер побил рекорд Данк Шота, а затем Эсквайр, не дав устояться новому рекорду, улучшил его уже через 16 дней. Таким образом, на призе Ил Дархана, который состоится на ипподроме «Дьеьегей», скакуны пойдут впервые в этом сезоне.

В-третьих, невероятно насыщенным и необычным оказался скаковой календарь сезона. 30 июня запланирован розыгрыш приза Ил Дархана, а уже 5 июля состоится Кубок Лээги, приуроченный к Спортивным играм народов Якутии в Амге. До этих же скачек 20 июня в с. Намцы разыграют ставший традиционным Кубок Энсиэли в рамках Ысыаха Олонхо, где произойдет отбор приза Дерби РС(Я). Данное обстоятельство, безусловно, наложило отпечаток на распределении сил. Но наиболее интересным стал тот факт, что разрыв во времени между отбором и главным стартом на приз Ил Дархана увеличился на несколько дней. Так, в 2016 и 2017 годах этот промежуток составлял 13-14 дней, а в 2018 году всего 12 дней. В этом же году тренотделения получили в свое распоряжение целых 18 дней. Возможно поэтому тот же Блэк Джет выглядел немного тяжеловатым, да и Есаул имел запас прочности. А Эсквайр и Скай Файтер уже сейчас могли бы проскакать на главном призе. В этой связи одни интенсивно должны отработать отведенные дни, чтобы набрать наилучшую форму, а вторые постараться сохранить тот объем, который уже имеется на сегодняшний день.

На фото: скакун Есаул под седлом жокея Иннокентия Иванова

Таковы были особенности скакового сезона 2019 года, но обо всем по порядку. Как было сказано выше, состоялись три отборочных старта. В первом из них сошлись ранее скакавшие сунтарский Конкистадор, амгинский Варадеро, верхневилюйский Корибиан Бой и новый привозной из Намского улуса Есаул. Из этого состава высоко котировался последний, привезенный мастером-тренером Сергеем Ядреевым. Гнедой жеребец 2015 г.р. происходил от сочетания Инкaндeceнт Cтap-Рoйaл Офицеp и ввиду преждевременных кончин Эдимона и Поединка ему предстояло одному защищать честь Намского улуса. Солидные победы ранее имел Корибиан Бой, но его котировки, как правило, растут к осени. К тому же у него поменялся тренер, которым вместо Алексея Сторчеуса стал мастер-жокей из Южной России Игорь Левченко. Поэтому любители скачек отнеслись к испытанной лошади с осторожностью и выжиданием. Небольшие рейтинги имели Конкистадор и Варадеро, которые по народному прогнозу и должны были оспорить третье место.

И первый отборочный старт оправдал все ожидания сполна. С первых метров вперед выдвинулся Варадеро под седлом Спиридона Тимофеева, за ним последовал Есаул, чуть поодаль пошли Конкистадор и Корибиан Бой. Фаворит скачек Есаул обошел лидировавшего Варадеро на предпоследнем повороте и противоположную прямую прошел в спокойном темпе. На этой прямой Конкистадор в борьбе перегнал Варадеро и занял второе место. На последнем повороте же Корибиан Бой закрыл перед Варадеро двери в стартовые боксы приза Ил Дархана. По этой скачке интерес в первую очередь вызывает форма Есаула, который легко отрывался от соперников и на последнем повороте, как только его отпустил жокей Иннокентий Иванов, показал свою силу, быстро создав большой отрыв. В отношении Есаула не понадобилось использование хлыста и даже посыла, результат жеребца – 2.42.1 сек.

Вторая отборочная скачка сразу же после жеребьевки была названа фанатами «группой смерти». И действительно в эту скачку попали такие сильные лошади как чемпион 2017 года Мэйн Кониг, быстроногий Скай Файтер из Мегино-Кангаласского улуса, его брат по отцу хангаласец Джафар, показавший на прошлогоднем отборе лучшее время дня. К ним попал новый привозной из Амги Мэйзи Кинг 2015 г.р., имеющий происхождение от классного производителя Энимал Кингдома. Здесь котировки разнились, кто-то полагался на несгибаемый темп чурапчинца Мэйн Конига, другой верил в скорость Скай Файтера на дорожке ЯГСХА, а третьи ставили на классное происхождение Джафара и Мэйзи Кинга.

По всем канона жанра резвый Скай Файтер захватил первое место и потянул за собой преследователей. Вопреки ожиданиям замыкающим оказался не ярко выраженный стайер Джафар, а темповик Мэйн Кониг. Бремя же подгоняющего Скай Файтера взял на себя Мэйзи Кинг, показавший, что также обладает высокими скоростными характеристиками. Но как часто бывает высокий темп вначале, привел к угасанию темпа в конце скачки. Мэйзи Кинг почувствовал это первым и стал снижать скорость уже на противоположной прямой. В этот момент резервные силы выпустил Мэйн Кониг, на высокой скорости перегнав сперва Джафара, потом и Мэйзи Кинга. Далее не снижая темпа, практически с наскока обогнал лидера Скай Файтера. Интересно, что Мэйзи Кинг на последнем повороте подпустив к себе близко Джафара, но, тем не менее, сумел отстоять необходимое третье место. А в это время вперед к победе «летел» несгибаемый Мэйн Кониг, в очередной раз показав свои бойцовские качества. Во многом благодаря Скай Файтеру именно этот отбор выявил лучшее время дня, принадлежащий Мэйн Конигу – 2.38.9 сек. Сам же Скай Файтер не сильно отстал, его время 2.39.4 сек.

На фото: Блэк Джет и Эсквайр показали захватывающий финиш

После такой сильной скачки казалось, что дальше будет спокойнее и размереннее, ведь в борьбу вступали прошлогодние лидеры – второй призер Ил Дархана Блэк Джет на отборе №3 и чемпион 2018 года Форлан на Кубке Маалтааны. Третий отборочный старт многим любителям скачек казался скучным и безынтересным, сюда по воле жребия попали всего три лошади, которые автоматически заняли место в стартовых боксах приза Ил Дархана. Из них кобыла Крискубина благодарила судьбу, ведь окажись она в первый или второй отборы шансы существенно снизились бы. Борьба же предстояла между мегинским Блэк Джетом и амгинским Эсквайром, первые сезоны которого получились довольно скомканными. Но этот сезон он проводил блестяще, установив два рекорда на дистанциях 1600 и 2000 м. На кону стояли честь и достоинство скаковых хозяйств, не желающих просто так отдавать пальму первенства.

И это стало понятно уже с первых метров, жеребцы не стали церемониться и играть в тактические маневры, сразу же взяв высокий темп. Первое время Крискубина попыталась за ними усидеться, но чем дальше, тем сложнее становилось ей совладать с темпом без передышки. Как и полагается фавориту Блэк Джет под седлом мастер-жокея Егора Оконешникова взял бразды правления в свои руки, а Эсквайр сообразно кличке, означавшему «щитоносец» или часто «джентельмен», скромно уступил право первого хода, заняв выжидательную позицию. Всю скачку Эсквайр шел по пятам лидера, предприняв несколько попыток штурма. Наиболее близко к лидеру он пошел на последнем повороте, практически выровнявшись с Блэк Джетом, но на выходе на финишную прямую фаворит оставил за хвостом преследователя. В этот момент многим показалось, что Блэк Джет своего не отдаст, однако когда Егор Оконешников обернулся посмотреть на соперника по правую сторону, жокей Эсквайра Спиридон Тимофеев всю скачку атаковавший лидера по внешнему радиусу вдруг бросил все силы по открывшемуся левому варианту. До финиша оставалось буквально 18-20 метров, и фаворит не успел совершить завершающий рывок, Эсквайр в полкорпуса опередил соперника и стал победителем. Время, показанное по результатам такой рубки, удивило собравшихся зрителей, оно оказалось немного «тише» времени Есаула и намного медленнее времени лидеров второго отбора, у Эсквайра – 2.42.4 сек., у Блэк Джета – 2.42.7 сек.

На фото: Кубок Маалтааны выиграл чурапчинский Анкэнди

На десерт же был оставлен Кубок Маалтааны, куда заявились прошлогодние участники приза Ил Дархана мегинский Салто и верхневилюйский Белмэн. Такое же решение было принято в отношении мегинской кобылы Анриетты Барс и нового привозного скакуна, пополнившего тренотделение чурапчинцев Анкэнди. Хангаласский ветеран Неарх в этом составе считался глубоким аутсайдером. Но эти имена меркли при упоминании фаворита – прошлогоднего обладателя приза Ил Дархана Форлана из Амги. Если ранее действующие обладатели данного приза 12 июня проводили показательную и подготовительную скачку на 1600 метров, то в этот раз чемпион Форлан был заявлен на все 2400 метров.

Скачки скачке рознь, бывают такие старты, когда лидер уверенно побеждает, а бывают такие, когда все решается на последних метрах финиша. Но Кубок Маалтааны однозначно поверг всех в шок. В какой-то момент на ипподроме наступила редкая на скачках, не побоимся этого слова гробовая тишина. Что же случилось? Случилось совершенно немыслимое – фаворит Форлан стал последним. Кубок Маалтааны же выиграл чурапчинский Анкэнди, победа которого в какой-то степени даже получилась совсем легкой и тренировочной. Анкэнди под седлом мастер-жокея Анатолия Куличкина с первых метров спокойно оторвался от соперников и привез им в конце скачки целых 5 секунд отрыва. За второе почетное место долго боролись старые соперники Белмэн и Салто, в итоге в мини-дуэли победителем стал более молодой Белмэн. А ветеран Неарх буквально тряхнул стариной и на самом финише перегнав Салто, стал обладателем третьего места. Форлан же управлялся жокеем из России И. Мугалимовым, который начал использовать хлыст уже с отметки 1200 метров. Но все потуги жокея в виде сильного посыла или стимулирования хлыстом не привели к повышению темпа Форланом. По следам скачки официального ответа не последовало, и фанаты начали гадать: Форлан получил травму, лидер перетренировался и др. вариации. Обладатель Кубка Маалтааны Анкэнди показал вполне достойное время – 2.43.2 сек.

В итоге в стартовые боксы приза Ил Дархана по результатам отбора от 12 июня 2019 года прошли:

№ Кличка лошади Хозяйство Тренер Жокей Отборочное время 1 Мэйн Кониг Чурапчинский улус Д.С. Осипов А.А. Куличкин 2.38.9 2 Скай Файтер МБУ АУМС, Мегино-Кангаласский улус Мастер-тренер В.А. Игнатьев С.М. Гаврильев 2.39.4 3 Есаул ФКС Намского улуса Мастер-тренер С.П. Ядреев И.В. Иванов 2.42.1 4 Эсквайр СХПК им. И.Я. Строда Н.Н. Громов С.В. Тимофеев 2.42.4 5 Блэк Джет МУП «Чуйя», Мегино-Кангаласский улус Е.Н. Оконешников Мастер-жокей Е.Н. Оконешников 2.42.7 6 Мейзи Кинг СХПК им. И.Я. Строда Н.Н. Громов С.В. Тимофеев 2.43.4 7 Конкистадор Сунтарский улус К.В. Иванов К.В. Иванов 2.45.0 8 Корибиан Бой Верхневилюйский улус А.Г. Неустроева Мастер-жокей И.Г. Левченко 2.46.5 9 Крискубина Сунтарский улус К.В. Иванов К.В. Иванов 3.00.0 10 Форлан ООО «Давидофф», Амгинский улус Мастер-тренер А.А. Баишев И.З. Мугалимов 2.54.4 (Кубок Маалтааны)

Послесловие.

К сожалению, оправдались худшие прогнозы, и обладатель приза Ил Дархан 2018 года Форлан вынужден был сняться с участия в призе этого года. Но на этом плохие вести не закончились, фанаты с огорчением узнали, что второй призер прошлого года Блэк Джет ввиду травмы также снят со скачек на главный приз сезона. Образовавшиеся 2 вакантных места могли в этой связи занять не прошедшие отбор Джафар и Варадеро, но хангаласцы решили не заявлять своего скакуна на розыгрыш приза этого сезона. А Варадеро же примкнул к своим соконюшенникам из с. Абага Амгинского улуса Эсквайру и Мэйзи Кингу, в результате чего 1/3 мест заняли скакуны СХПК им. И.Я. Строда. Варадеро на отборе показал время 2.47.2 сек.

Скачки на приз Ил Дархана 2019 года состоятся 30 июня в местности Ус Хатын на ипподроме «Дьеhегей».