Встречайте Новый год с Картой жителя Якутии и выигрывайте деньги

Последние дни, чтобы успеть подать заявку на Карту жителя Якутии и стать участником розыгрыша «Миллионы от АЭБ»! Участвуют все жители Якутии, оформившие бесплатную кобейджинговую карту «Моя Якутия» «Мир»-JCB до 26 декабря.

Карту жителя Якутии можно оформить на сайте Алмазэргиэнбанка по ссылке https://clck.ru/Z7rmT , в офисах банка или в центрах МФЦ «Мои документы». Все, кто подал заявку на выпуск карты, автоматически получают шанс выиграть денежные призы. Карту якутянина может оформить любой житель республики с 14 лет.

Успейте подать заявку до 23:59 26 декабря!

И уже 30 декабря в прямом эфире в аккаунте @almazergienbank в Инстаграм будут объявлены три победителя:

3 место – приз 200 000 рублей,

2 место – приз 300 000 рублей,

1 место – приз 500 000 рублей.

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И это еще не все – всех держателей Карт жителей республики ждет второй этап. Чтобы участвовать во втором этапе розыгрыша, необходимо до 20 марта 2022 года выполнить следующие условия:

1. Оформить Карту жителя Якутии – участвую абсолютно все владельцы, независимо от периода открытия карты.

2. Подключить карту к единственной республиканской программе лояльности «СВОИ» @svoi_aeb_ykt

3. Совершить покупки у партнёров программы на общую сумму не менее 10 000 рублей.

В конце второго этапа АЭБ разыгрывает пять призов номиналом от 30 000 до 500 000 рублей. При этом все суммы будут удвоены – для всех вакцинировавшихся или представивших документ о перенесенном ковиде или медотводе.

Общий призовой фонд новогоднего розыгрыша от Алмазэргиэнбанка составляет 2 000 000 рублей. Подробности Акции –на сайте АЭБ по ссылке https://clck.ru/Z7rmT . Будьте финансово успешны, встречайте Новый год с Картой жителя Якутии!