Встречайте новый формат книг от АЙАР

КНИГИ «АЙАР» В НОВОМ СЕРВИСЕ МТС «СТРОКИ».

Запущен новый цифровой книжный сервис «Строки» от компании МТС, который включает сотни тысяч книг, аудиокниг и журналов, эксклюзивные издания, авторские подкасты, а также собственное издательство.

Кроме мировых бестселлеров жители Якутии здесь могут читать на родном языке и знакомиться с литературой якутских авторов. Национальная издательская компания “Айар” стала партнером сервиса «Строки» и разместила 80 электронных книг и порядка 20-ти аудиокниг «Аудиодар Ил Дархана», в котором можно послушать произведения писателей-классиков Якутии.



До конца этого года издательство представит более 200 оцифрованных книг широкого спектра для всех возрастов. 80% из них будет на якутском языке. Любители почитать будут удивлены обилием жанров (произведениям для детей и родителей, для досуга и творчества, краеведческой, художественной и нехудожественной литературе).



Читатели могут выбрать один из трёх вариантов подписки: «Чуть-чуть» на 10 часов доступа к контенту за 299 рублей, «Много» на 30 дней – за 549 рублей, «Больше всех» на 30 дней и 3 платные книги из премиального каталога – за 899 рублей.



P.S. Клиент может оформить ту подписку, которая больше подходит под его темп чтения, или покупать книги поштучно. Сервис запущен на базе существующей МТС Библиотеки и получил обновленный интерфейс с новым функционалом и улучшенной навигацией по каталогу. С помощью новых мультикарточек пользователи смогут быстро найти аудиоверсии произведений и, наоборот, переключиться на чтение электронной книги. Особое внимание уделено системе персональных рекомендаций – сервис будет анализировать предпочтения пользователя и предлагать ему новые интересные книги.