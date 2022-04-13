Встречайте новинку от магазина легендарной корейской косметики MISSHA!
▫️Защита от солнца: SPF50+, PA+
▫️Имеет прозрачную матовую поверхность, которая плотно прилегает, как будто вторая кожа;
▫️Остается гладким в течение длительного времени, не размазываясь;
▫️Наносится легко, без характерной для тонального крема липкости, поэтому представляет собой матовый кушон;
▫️Одновременно защищает от воды, пота и кожного сала ;
▫️На маске можно видеть какой он стойкий!
▫️ #Green Gentle Formula: Косплекс зелёного прополиса, целебных трав Herb AC Complex и пшеницы, которые в тандеме оказывают успокаивающее действие и подарят коже чувство комфорта.
Вместе с 1000 бьюти-энтузиастами, представляющими 10 миллионов клиентов, MISSHA использовал уникальную технику и создал кушон, отражая голос своих верных клиентов ♥️
Это уникальный кушон, которым можно пользоваться даже людям с чувствительной кожей🧽
Встречайте новый MISSHA The Cushion Skin Matte, тональную основу-кушон, которая тает на коже, оставляя матовое покрытие для стойкого макияжа!
Оттенки: 21,22 и 23
Цена: 2179₽
Приходите пробовать в ТРК ТУЙМАДА, 3 этаж, в магазин легендарной корейской косметики Missha 💗
t.me/missha_ykt
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