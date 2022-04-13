Встречайте новинку от магазина легендарной корейской косметики MISSHA!

▫️Защита от солнца: SPF50+, PA+

▫️Имеет прозрачную матовую поверхность, которая плотно прилегает, как будто вторая кожа;

▫️Остается гладким в течение длительного времени, не размазываясь;

▫️Наносится легко, без характерной для тонального крема липкости, поэтому представляет собой матовый кушон;

▫️Одновременно защищает от воды, пота и кожного сала ;

▫️На маске можно видеть какой он стойкий!

▫️ #Green Gentle Formula: Косплекс зелёного прополиса, целебных трав Herb AC Complex и пшеницы, которые в тандеме оказывают успокаивающее действие и подарят коже чувство комфорта.

Вместе с 1000 бьюти-энтузиастами, представляющими 10 миллионов клиентов, MISSHA использовал уникальную технику и создал кушон, отражая голос своих верных клиентов ♥️

Это уникальный кушон, которым можно пользоваться даже людям с чувствительной кожей🧽

Встречайте новый MISSHA The Cushion Skin Matte, тональную основу-кушон, которая тает на коже, оставляя матовое покрытие для стойкого макияжа!

Оттенки: 21,22 и 23

Цена: 2179₽

Приходите пробовать в ТРК ТУЙМАДА, 3 этаж, в магазин легендарной корейской косметики Missha 💗

t.me/missha_ykt

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