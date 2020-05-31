31.05.2020
14:25
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Культура & Образование
Встречайте июньский выпуск любимого «ҮЙЭ»!
С радостью сообщаем читателям SakhaLife о том, что вышел новый номер «ҮЙЭ». Несмотря на пандемию, коллеги продолжают плодотворно работать и радовать своих читателей. Во время режима ограничений любимый журнал можно приобрести в следующих торговых точках Якутска:
- «Книжный маркет»,
- «Якутский книжный маркет»,
- «Горпечать»,
- а также в киосках периодической печати Международного аэропорта «Якутск».
В любой точке мира дух родной Якутии вместе с «ҮЙЭ»!
Источник: на правах рекламы
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