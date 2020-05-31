31.05.2020
14:25
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Культура & Образование

Встречайте июньский выпуск любимого «ҮЙЭ»!

С радостью сообщаем читателям SakhaLife о том, что вышел новый номер «ҮЙЭ». Несмотря на пандемию, коллеги продолжают плодотворно работать и радовать своих читателей. Во время режима ограничений любимый журнал можно приобрести в следующих торговых точках Якутска:

  • «Книжный маркет»,
  • «Якутский книжный маркет»,
  • «Горпечать»,
  •  а также в киосках периодической печати Международного аэропорта «Якутск».

В любой точке мира дух родной Якутии вместе с «ҮЙЭ»!  

Видеоhttps://youtu.be/nB19CzJL8fI

Источник: на правах рекламы
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