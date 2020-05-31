Встречайте июньский выпуск любимого «ҮЙЭ»!

С радостью сообщаем читателям SakhaLife о том, что вышел новый номер «ҮЙЭ». Несмотря на пандемию, коллеги продолжают плодотворно работать и радовать своих читателей. Во время режима ограничений любимый журнал можно приобрести в следующих торговых точках Якутска:

«Книжный маркет»,

«Якутский книжный маркет»,

«Горпечать»,

а также в киосках периодической печати Международного аэропорта «Якутск».

В любой точке мира дух родной Якутии вместе с «ҮЙЭ»!

Видеоhttps://youtu.be/nB19CzJL8fI