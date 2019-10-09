Встречай Новый год на лайнере в Персидском заливе

Встречай новый год в круизе «Жемчужины Персидского залива» на лайнере MSC LIRICA с 29 декабря по 5 января с русскоязычная группой. Дубай (ОАЭ), Абу-Даби (ОАЭ), Сир-Бани-Яс (ОАЭ), Бахрейн (Бахрейн), Доха(Катар) НА ЧЕЛОВЕКА 91685 РУБЛЕЙ. ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ авиаперелет

трансферы

портовые сборы

услуги представителей PAC GROUP на борту

вода, чай, кофе из автоматов в ресторане «шведский стол» 24 часа

питание в ресторане «шведский стол»: ранний завтрак, завтрак, закуски в пиццерии и гриле, обед, ужин, закуски для полуночников, напитки из бара оплачиваются дополнительно

питание в ресторане a la carte: завтрак, обед, ужин без напитков (оплачиваются дополнительно)

только для кают Aurea: напитки ALL INCLUSIVE в барах и ресторанах (включен пакет напитков Easy package)

только для кают MSC Yacht Club: напитки ALL INCLUSIVE абсолютно во всех барах и ресторанах лайнера и в мини-баре в каюте

развлекательные мероприятия на борту (вечерние представления в театре, живая музыка в барах и лаунжах, анимационные представления, дискотека)

посещение всех общественных помещений лайнера, включая библиотеку, бассейны, джакузи у бассейнов, детский водный парк, тренажерный зал

спортивные игры: настольный теннис, мини-гольф, шаффлборд

услуги воспитателей и аниматоров для детей пяти возрастных групп в мини-клубах – от 6 месяцев до 17 лет

транспортировка багажа в портах начала и окончания круиза

пользование плавсредствами для посадки и высадки в портах, где лайнер не причаливает к пристани ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ медицинская страховка

страховка от невыезда

сервисный сбор (оплачивается на борту по окончании круиза)

напитки (вода, соки, спиртные напитки, коктейли) TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK Тел: +7(4112)42-54-96, +79142740-940 WhatsApp: 8-964-420-93-95 Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103

Фото: Фирменное турагентство PEGAS Touristik Источник: Фирменное турагентство PEGAS Touristik

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