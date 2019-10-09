09.10.2019
18:54
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Путешествия & Отдых

Встречай Новый год на лайнере в Персидском заливе

Встречай новый год в круизе «Жемчужины Персидского залива»  на лайнере MSC LIRICA  с 29 декабря по 5 января с русскоязычная группой.

Дубай (ОАЭ), Абу-Даби (ОАЭ), Сир-Бани-Яс (ОАЭ), Бахрейн (Бахрейн), Доха(Катар)

НА ЧЕЛОВЕКА 91685 РУБЛЕЙ.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ

  • авиаперелет
  • трансферы
  • портовые сборы
  • услуги представителей PAC GROUP на борту
  • вода, чай, кофе из автоматов в ресторане «шведский стол» 24 часа
  • питание в ресторане «шведский стол»: ранний завтрак, завтрак, закуски в пиццерии и гриле, обед, ужин, закуски для полуночников, напитки из бара оплачиваются дополнительно
  • питание в ресторане a la carte: завтрак, обед, ужин без напитков (оплачиваются дополнительно)
  • только для кают Aurea: напитки ALL INCLUSIVE в барах и ресторанах (включен пакет напитков Easy package)
  • только для кают MSC Yacht Club: напитки ALL INCLUSIVE абсолютно во всех барах и ресторанах лайнера и в мини-баре в каюте
  • развлекательные мероприятия на борту (вечерние представления в театре, живая музыка в барах и лаунжах, анимационные представления, дискотека)
  • посещение всех общественных помещений лайнера, включая библиотеку, бассейны, джакузи у бассейнов, детский водный парк, тренажерный зал
  • спортивные игры: настольный теннис, мини-гольф, шаффлборд
  • услуги воспитателей и аниматоров для детей пяти возрастных групп в мини-клубах – от 6 месяцев до 17 лет
  • транспортировка багажа в портах начала и окончания круиза
  • пользование плавсредствами для посадки и высадки в портах, где лайнер не причаливает к пристани

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

  • медицинская страховка
  • страховка от невыезда
  • сервисный сбор (оплачивается на борту по окончании круиза)
  • напитки (вода, соки, спиртные напитки, коктейли)

TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK

Тел: +7(4112)42-54-96,  +79142740-940

WhatsApp: 8-964-420-93-95

Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103

Фото: Фирменное турагентство PEGAS Touristik
Источник: Фирменное турагентство PEGAS Touristik
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