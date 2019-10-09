Встречай Новый год на лайнере в Персидском заливе
Встречай новый год в круизе «Жемчужины Персидского залива» на лайнере MSC LIRICA с 29 декабря по 5 января с русскоязычная группой.
Дубай (ОАЭ), Абу-Даби (ОАЭ), Сир-Бани-Яс (ОАЭ), Бахрейн (Бахрейн), Доха(Катар)
НА ЧЕЛОВЕКА 91685 РУБЛЕЙ.
ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ
- авиаперелет
- трансферы
- портовые сборы
- услуги представителей PAC GROUP на борту
- вода, чай, кофе из автоматов в ресторане «шведский стол» 24 часа
- питание в ресторане «шведский стол»: ранний завтрак, завтрак, закуски в пиццерии и гриле, обед, ужин, закуски для полуночников, напитки из бара оплачиваются дополнительно
- питание в ресторане a la carte: завтрак, обед, ужин без напитков (оплачиваются дополнительно)
- только для кают Aurea: напитки ALL INCLUSIVE в барах и ресторанах (включен пакет напитков Easy package)
- только для кают MSC Yacht Club: напитки ALL INCLUSIVE абсолютно во всех барах и ресторанах лайнера и в мини-баре в каюте
- развлекательные мероприятия на борту (вечерние представления в театре, живая музыка в барах и лаунжах, анимационные представления, дискотека)
- посещение всех общественных помещений лайнера, включая библиотеку, бассейны, джакузи у бассейнов, детский водный парк, тренажерный зал
- спортивные игры: настольный теннис, мини-гольф, шаффлборд
- услуги воспитателей и аниматоров для детей пяти возрастных групп в мини-клубах – от 6 месяцев до 17 лет
- транспортировка багажа в портах начала и окончания круиза
- пользование плавсредствами для посадки и высадки в портах, где лайнер не причаливает к пристани
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
- медицинская страховка
- страховка от невыезда
- сервисный сбор (оплачивается на борту по окончании круиза)
- напитки (вода, соки, спиртные напитки, коктейли)
TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK
Тел: +7(4112)42-54-96, +79142740-940
WhatsApp: 8-964-420-93-95
Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103
Фото: Фирменное турагентство PEGAS Touristik
Источник: Фирменное турагентство PEGAS Touristik
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх