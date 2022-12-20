Встречай Новый год без налоговых долгов!



В преддверии Нового года принято подводить итоги, строить планы на будущее и рассчитываться по долгам.

1 декабря 2022 года истёк срок для своевременной оплаты физическими лицами имущественных налогов за 2021 год. Если налогоплательщик не заплатил вовремя, то уже со следующего дня он стал должником. За уплату налогов с опозданием Налоговым кодексом РФ предусмотрены пени. Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки, начиная со следующего за установленным законодательством днём уплаты налога, то есть со 2 декабря 2022 года.

Предлагаем вам проверить наличие задолженности по уплате налогов с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru, на портале Госуслуг или обратившись в налоговый орган.

Дистанционно оплатить налоги можно с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин», в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» или через портал Госуслуг.

Следует помнить, что в Личный кабинет и в его мобильную версию «Налоги ФЛ» можно входить не только по логину и паролю, выданному в налоговой инспекции, но и по подтвержденной учетной записи портала Госуслуг (ЕСИА).

Своевременная оплата налогов – конституционная обязанность граждан России, уплата налогов в срок позволяет гражданам избежать таких негативных последствий, как начисление пени, взыскание сумм в судебном порядке с удержанием долга и судебных издержек из зарплаты или пенсии, арест имущества, запрет на выезд за пределы Российской Федерации.

Для финансового благополучия в 2023 году, встречайте Новый год без налоговых долгов!