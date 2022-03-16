Встречаем новую соцсеть «Россграм» — аналог Instagram от сокурсника Павла Дурова

Сокурсник Павла Дурова создает новую социальная сеть «Россграм» — аналог заблокированного в РФ Instagram. Планируется, что он будет запущен 28 марта.

«Российский аналог Инстаграм с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для Android и iOS будет запущен 28 марта 2022 года. Для обычных пользователей доступ откроется в апреле», — говорится на сайте «Россграма».

Создателем российской соцсети стал предприниматель Александр Зобов — на сайте проекта отдельно отмечают, что он учился на одном курсе с Дуровым.