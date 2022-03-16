16.03.2022
16:08
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Общество
Встречаем новую соцсеть «Россграм» — аналог Instagram от сокурсника Павла Дурова
Сокурсник Павла Дурова создает новую социальная сеть «Россграм» — аналог заблокированного в РФ Instagram. Планируется, что он будет запущен 28 марта.
«Российский аналог Инстаграм с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для Android и iOS будет запущен 28 марта 2022 года. Для обычных пользователей доступ откроется в апреле», — говорится на сайте «Россграма».
Создателем российской соцсети стал предприниматель Александр Зобов — на сайте проекта отдельно отмечают, что он учился на одном курсе с Дуровым.
Фото: Из соцсетей
Источник: Телеграм-канал URA.RU
#Встречаем новую соцсеть «Россграм» - аналог Instagram от сокурсника Павла Дурова#республика саха (якутия)#россия
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