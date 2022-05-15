15 мая, в преддверии долгожданного летнего отдыха, солнца и ярких цветов творческие коллективы Дома дружбы народов им.А.Е.Кулаковского показали красочное представление «Встречай Лето – Ярко!».

При полном зрительском аншлаге под бурные аплодисменты и овации своими позитивными эмоциями со сцены поделились:

— Народный коллектив, ансамбль современного танца «Тетрис» под руководством заслуженного работника культуры РС(Я), отличника образования Тамары Савочкиной и отличника культуры РС(Я) Татьяны Матюшенко

— Народный коллектив, Образцовый коллектив РФ, Ансамбль эстрадного танца «Сюрприз», художественный руководитель, заслуженный работник культуры РС(Я), отличник образования Ирина Егорова

— Образцовый детский танцевальный ансамбль «Бриллианты Якутии» под руководством заслуженной артистки РС(Я) Зои Соловьевой и заслуженного артиста РФ и РС(Я) Афанасия Соловьева

— Детская образцовая студия эстрадного вокала «Сырдык сyyрээн» под руководством народных артистов РС(Я) Екатерины и Алексея Егоровых

— Младшая группа народного ансамбля бального танца «Мозаика» танцевальный клуб «Санрайз», руководитель, отличник культуры РС(Я) Юрий Алексеев

— Эвенкийский фольклорный ансамбль «Гиркилэн», художественный руководитель Анастасия Куличкина

— Детский ансамбль «Раздолинки», художественный руководитель, отличник культуры РС(Я) Мирослава Пигур

— Народный вокальный ансамбль «Русь» под руководством заслуженного работника культуры (РС)Я Веры Помогаевой

— Ансамбль потомков государевых ямщиков «Ямская гармонь» под руководством заслуженного работника культуры РС(Я) Юты Асекритовой

— Народный коллектив бального танца «Мозаика», художественный руководитель, заслуженный работник культуры РС(Я) Михаил Сивцев

В самых ярких и сочных красках Лета участники сегодняшнего концерта подарили зрителям праздник песни, музыки и танца, наполняя всех солнечным светом и красотой. Встречаем Лето – Ярко!