Встречаем лето с улыбкой: стоматологическая клиника СВФУ приглашает на безболезненное лечение зубов.

Посвятите июнь своей улыбке – в первый месяц лета стоматологическая клиника СВФУ дарит скидку 10%. Университет накопил большой опыт по диагностике и лечению заболеваний полости рта. Здесь предлагают весь спектр услуг для здоровья зубов – от гигиены, лечения десен и кариеса до имплантации, протезирования, хирургии и эстетической стоматологии.

Только профессиональные врачи, современное оборудование, материалы высокого качества – немецкие и корейские импланты премиум-класса, металлокерамические и циркониевые коронки, лечение керамическими и металлическими брекетами.

Прием ведут стоматологи-терапевты, стоматологи-ортопеды, ортодонт, пародонтолог и стоматолог-хирург. Консультация по всем видам услуг бесплатная.

Костная и десневая пластика, полные съемные и частично-съемные протезы, безболезненное удаление зубов любой сложности, лечение кариеса и его осложнений, гигиена полости рта Air-flow и ультразвуковым аппаратами, лечение пародонтита – это лишь неполный спектр услуг.

Справки по телефону: 30-00-66, 8984-100-29-42.