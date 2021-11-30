Встреча в Якутске с послом Доброй воли ЮНЕСКО Очировой

Заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина Силина встретилась с послом Доброй воли ЮНЕСКО, членом Союза писателей России, поэтом Александрой Очировой.

Встреча — беседа с известной общественницей состоялась в рамках творческой декады режиссера Андрея Борисова в Национальной библиотеке Якутии 29 ноября. Встреча проходила как в офлайн, так и в онлайн формате на платформе zoom. Участие в ней приняли Государственный советник республики, режиссер Андрей Борисов, заместитель министра культуры и духовного развития республики Марина Силина, члены Союза писателей Якутии, ценители поэтического слова со всей Якутии, студенты Северо-Восточного Федерального университета им. М.К.Аммосова.

— Было крайне приятно познакомиться с творчеством замечательного автора, поэта, посла Доброй воли ЮНЕСКО, доктора философских наук Александры Васильевны Очировой. От лица министерства культуры и духовного развития республики, ценителей литературы, поэзии хочется выразить благодарность за то, что она нашла время приехать к нам в гости и познакомит нас с своим творчеством. В нашей республике, всегда большое внимание уделяется поддержке авторов, мы тесно работаем с Союзом писателей, проводим свои поэтические фестивали, в т.ч «Благодать большого снега», именно наш регион стал Самым читающим в стране, а в этом году получил почетныйпостонный статус «Территории книги и чтения» в России. Уверена, что Александре Васильевне, было интересно познакомиться с нашими лучшими практиками. Приглашаем ее в 2022 году посетить встречу шедевров ЮНЕСКО, которая пройдет в рамках празднования столетия ЯАССР, — отметила Марина Силина.

Также во время поэтического вечера прозвучали стихи Александры Васильевны в исполнении артистов Саха академического театра имени П.А. Ойунского: Василия Борисова, Александра Борисова, И.Николаевой, Е.Потаповой.