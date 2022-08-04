Встреча в правительстве Якутии с делегацией Корпорации МСП

На встрече Михаила Никифорова с делегацией Корпорации МСП обсуждены продукты компании для поддержки малого и среднего бизнеса

На встрече вице-премьера правительства Якутии Михаила Никифорова с заместителем генерального директора АО «Корпорация «МСП» Александром Токаром в присутствии республиканских институтов поддержки бизнеса обсуждены вопросы организации поддержки предпринимательства с использованием антикризисных программ кредитования и других проектов, реализуемых корпорацией.

Александр Токар отметил, что такие встречи на местах помогают понять, какие финансовые меры поддержки наиболее востребованы в регионах, а также дают возможность совместить федеральные и региональные меры поддержки. Токар представил «зонтичный» механизм, разработанный по поручению президента России Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума и реализуемый с сентября прошлого года. Этот механизм поддержки востребован малым и средним бизнесом, у которого недостаточно залогового обеспечения, так как «зонтичные» поручительства покрывают до 50% риска. С сентября 2021 года по август 2022 года Корпорацией МСП выдано кредитов с применением «зонтичного» механизма на сумму порядка 150 млрд рублей, из них на 874 млн рублей – в Республике Саха (Якутия).



С апреля текущего года республика дополнительно добавляет к «зонтичному» механизму Корпорации МСП 20% повышенного гарантийного покрытия, а для начинающих и молодых предпринимателей добавляет 40%. В итоге гарантийное покрытие для всех предпринимателей Якутии составляет 70%, для начинающих и молодых представителей бизнеса – 90%. Дополнительные поручительства осуществляются через Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия). По такому механизму в республике пока выдано три кредита на 31 млн рублей.

На встрече презентованы антикризисные программы льготного кредитования, которые реализуются Корпорацией МСП, Центральным банком и Минэкономразвития России с гарантированной льготной процентной ставкой для заемщиков на пять лет. Конечная ставка для микро и малых предпринимателей будет составлять до 6,5%, для средних – до 5%. По такой ставке можно получить кредит от 50 млн рублей до 1 млрд рублей. Такой поддержкой будут пользоваться представители бизнеса обрабатывающих производств, транспортировки и хранения (логистические центры) и гостиничной инфраструктуры. Отрасли, по словам Александра Токара, были выбраны путём опроса регионов.



Рассмотрены проекты по льготному кредитованию технологических компаний в МСП Банке при участии Корпорации МСП, программа «выращивания» поставщиков для их участия в закупках под потребности заказчиков, для чего Корпорация активно собирает потребности крупнейших компаний страны. Также участникам встречи показали возможности цифровой платформы МСП.РФ – государственной платформы поддержки предпринимателей и всех, кто планирует открывать свой бизнес. Сегодня доступны 19 сервисов-помощников. В цифровой платформе создано 60 личных кабинетов, 276 предпринимателей республики пользуются услугами платформы.

В этом году принят федеральный закон, который уравнял в правах самозанятых с представителями малого и среднего бизнеса для получения имущественных преференций от государства. Теперь самозанятые могут получать госимущество в аренду без торгов. Представители республики внесли предложения по улучшению имущественной поддержки представителей бизнеса и самозанятых. В частности, прозвучало предложение внести в перечень имущества для поддержки кофе-автоматы и подобное имущество, которое не имеет идентификационных характеристик, но востребовано самозанятыми. Озвучены предложения о пересмотре в сторону уменьшения требований Центробанка к размеру капитала и уровню кредитного рейтинга региональных банков, осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Прозвучали также другие предложения, по которым принято решение провести дополнительное рабочее совещание.

Сегодня представители Корпорации МСП встретятся с бизнес-сообществом Якутии, на которой вместе с предпринимателями обсудят, какие продукты и финансовые меры поддержки Корпорации МСП пользуются наибольшим спросом, какие – нуждаются в усовершенствовании и требуют адаптации для республики.



