МинЖКХ Якутии: встреча с главой Нерюнгринского района

Министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов провел встречу с главой Нерюнгринского района Романом Щегельняком, в ходе которой были обсуждены вопросы капитального ремонта многоквартирных домов, реализации второго этапа реконструкции системы водоснабжения и водоотведения города Нерюнгри и строительства коммунальной инфраструктуры в Нерюнгринском районе.

В 2021 году в Нерюнгринском районе проведен капитальный ремонт в 49 домах по 91 конструктивным элементам. Также проведена замена 18 лифтов в девяти домах.

Отметим, что благодаря проекту по ускоренной замене лифтового хозяйства, в настоящее время на территории республики отсутствуют лифты, отработавшие назначенный срок службы.

Министерством ЖКХ и энергетики Якутии направлена заявка в ГК — Фонд содействия реформированию ЖКХ на финансирование для реализации второго этапа реконструкции сооружений водопроводно-канализационного хозяйства Нерюнгри за счет средств, планируемых к получению из Фонда национального благосостояния.