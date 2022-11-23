23.11.2022
09:00
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Культура

Встреча в литературном салоне удалась на славу

            В рамках II республиканского съезда учителей якутского языка и литературы 22 ноября на базе Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II  состоялась встреча учителей, делегатов съезда, и обучающихся с народными писателями Республики Саха (Якутия), членами Союза писателей и журналистов России и Якутии в «Литературном салоне». 

Буквально с порога чувствовалась атмосфера литературного праздника. На вечере звучали стихи, экспромты, рассказы, воспоминания. В своей приветственной речи директор ИРО и ПК  Ньургун Михайлович ПАВЛОВ выразил слова благодарности учителям  за их неоценимый вклад в развитии языковой культуры.

Почетными гостями салона стали: Попов Семен Андреевич-Сэмэн Тумат, поэт, прозаик, литературный критик, переводчик, журналист, народный писатель РС(Я), заслуженный работник культуры РС(Я). Семен Андреевич — Лауреат Государственной премии им. П.А. Ойунского, премии Ил Тумэн им. А.П. Илларионова, премии им. С.А. Новгородова и Большой литературной премии России; Мигалкин Иван Васильевич — поэт, переводчик, публицист, детский писатель, народный поэт РС(Я), заслуженный работник культуры РС(Я),  лауреат премий „Золотое перо Московии“; Сайа — Михалёва Наталья Владимировна — поэт, тележурналист,  член  Ассоциации «Писатели Якутии», Союза писателей Республики Саха, а также Варламова Анна Егоровна  — Айысхаана, прозаик, первая  книга рассказов которой «Хахсаат тыал» вышла в 1993 году, вторая – «Кун бэлэ5э» — в 1995 году.

Участников литературного салона поздравили учащиеся МБОУ СОШ № 7 г.Якутска, которые разыграли сценку по произведению Дмитрия Кононовича Сивцева — Суорун Омоллоон. А учащиеся МБОУ СОШ №1 исполнили художественное чтение на стихи якутских поэтов.

Интересными были выступления гостей, директора парка «Урдэл»  Николь Егоровой и Ольги  Янсен от издательства «Айар». Ольга Андреевна ознакомила участников с работой издательства, сделав акцент на электронное приложение: 578 произведений якутских писателей  стали доступны на книжном сервисе «АУАRBOOK».

             Украшением Салона стали выступления писателей и поэтов.

Семен Андреевич-Сэмэн Тумат указал на важную роль учителя якутского языка. Именно на них возложена миссия сохранить и передать будущим поколениям все богатство родного языка, подчеркнул он.

Иван Васильевич Мигалкин отметил, что особенно в  период учёбы в начальных классах учителя и родители должны приобщать детей к родному языку. Он сказал следующие слова: «Пусть даже родители не образованы, но  они  передают детям тепло своей души, что помогает в формировании личности и сохранении родного языка в семье и школе».

Анна Егоровна Варламова–Айысхаана заметила, что работа учителя в данное время несколько усложнена. В школу приходят дети не читающие, не владеющие родным языком, из-за чего возникают проблемы в обучении и воспитании. И один из выходов Анна Егоровна видит в просветительской работе с семьёй.

Наталья Владимировна Михалёва —Сайа  отметила, что учителя якутского языка – патриоты, потому что от них в какой –то степени зависит судьба народа. «Этот съезд напомнил мне 90 годы, когда была принята национальная Концепция. И сегодня мы выражаем надежду, что съезд даст новый импульс для позитивных начинаний в развитии и сохранении родного языка». Как и Анна Егоровна, Наталья Владимировна указала на особую миссию старшего поколения: особенно бабушки и дедушки должны общаться со своими внуками на родном языке. В конце своего выступления  она представила публике свои новые стихи. 

Поэтический вечер завершил Петр Петрович Кондратьев, ветеран педагогического труда, который выразил теплые слова благодарности всем участникам литературного салона в стихах  собственного сочинения.

            Подводя итоги работы, можно сделать вывод, что Литературный салон, в котором активное участие приняли педагоги Верхневилюйского, Верхоянского, Горного, Мегино-Кангаласского, Хангаласского, Чурапчинского улусов,  прошел на высоком уровне и еще раз доказал неразрывную связь между творческой интеллигенцией и учительством.  

Фото: Отдел по связям с общественностью ИРО и ПК
Источник: Отдел по связям с общественностью ИРО и ПК

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