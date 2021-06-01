Встреча, у которой будет продолжение
31 мая состоялась онлайн встреча Высшей школы музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова и Института музыки Шэньянского педагогического университета, в рамках которой прошли официальные переговоры о будущем сотрудничестве. Стороны обзорно представили образовательные программы, реализуемые в вузах, и обсудили перспективные направления сотрудничества.
Во встрече приняли участие, с Китайской стороны:
- Чэн Янь, директор музыкального института ШПУ;
- Пэн Сюеган, секреталь института международного образования ШПУ;
- Ван Жуй, зам. начальника управления по международным обмену и сотрудничеству;
- Сунь Гуанюй, помощник директора музыкального института;
- Сюй На, специалист сотрудничества с русскоязычными странами.
Представители ВШМ РС(Я):
- ЗАЙКОВА Надежда Михайловна, ректор, заслуженный работник культуры РС(Я).
- ИНДЕЕВ Александр Михайлович, заместитель ректора.
- ВДОВЕНКО Светлана Владимировна, проректор по учебной и научной работе, доцент кафедры специального фортепиано, отличник культуры РС (Я), лауреат международного конкурса.
- ДЬЯКОНОВА Валентина Петровна, проректор по корпоративной политике и воспитательной работе.
- ГОГОЛЕВ Егор Николаевич, проректор по административно-хозяйственной части, отличник молодежной политики РС (Я).
- УНАРОВА Любовь Дорофеевна, заведующая кафедрой общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, доктор философских наук, доцент.
- ЛАРИОНОВА Александра Германовна, заведующая Научной библиотеки, доцент, кандидат педагогических наук, отличник профессионального образования РС(Я).
По итогам встречи достигнуты конкретные договоренности:
- Запуск обменных программ для студентов и преподавателей;
- Проведение совместных исследований по актуальным направлениям музыковедения, педагогики и концертно-исполнительского искусства;
- Во второй половине 2021 года, пройдет Российско-Китайская научно-практическая конференция по культуре, искусству, музыке и образованию;
- Международная летная творческая школа в 2022 году.
В ближайшее время состоится подписание соглашения о межвузовском сотрудничестве между Высшей школой музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова и Институтом музыки Шэньянского педагогического университета, надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество.
Фото: Пресс-служба Высшей школы музыки РС(Я).
Источник: Пресс-служба Высшей школы музыки РС(Я).
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