Встреча, у которой будет продолжение

31 мая состоялась онлайн встреча Высшей школы музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова и Института музыки Шэньянского педагогического университета, в рамках которой прошли официальные переговоры о будущем сотрудничестве. Стороны обзорно представили образовательные программы, реализуемые в вузах, и обсудили перспективные направления сотрудничества.

Во встрече приняли участие, с Китайской стороны:

Чэн Янь, директор музыкального института ШПУ; Пэн Сюеган, секреталь института международного образования ШПУ; Ван Жуй, зам. начальника управления по международным обмену и сотрудничеству; Сунь Гуанюй, помощник директора музыкального института; Сюй На, специалист сотрудничества с русскоязычными странами.

Представители ВШМ РС(Я):

ЗАЙКОВА Надежда Михайловна, ректор, заслуженный работник культуры РС(Я). ИНДЕЕВ Александр Михайлович, заместитель ректора. ВДОВЕНКО Светлана Владимировна, проректор по учебной и научной работе, доцент кафедры специального фортепиано, отличник культуры РС (Я), лауреат международного конкурса. ДЬЯКОНОВА Валентина Петровна, проректор по корпоративной политике и воспитательной работе. ГОГОЛЕВ Егор Николаевич, проректор по административно-хозяйственной части, отличник молодежной политики РС (Я). УНАРОВА Любовь Дорофеевна, заведующая кафедрой общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, доктор философских наук, доцент. ЛАРИОНОВА Александра Германовна, заведующая Научной библиотеки, доцент, кандидат педагогических наук, отличник профессионального образования РС(Я).

По итогам встречи достигнуты конкретные договоренности:

Запуск обменных программ для студентов и преподавателей; Проведение совместных исследований по актуальным направлениям музыковедения, педагогики и концертно-исполнительского искусства; Во второй половине 2021 года, пройдет Российско-Китайская научно-практическая конференция по культуре, искусству, музыке и образованию; Международная летная творческая школа в 2022 году.

В ближайшее время состоится подписание соглашения о межвузовском сотрудничестве между Высшей школой музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова и Институтом музыки Шэньянского педагогического университета, надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество.