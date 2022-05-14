Встреча со стипендиатами имени Анастасии Сыромятниковой

В 2016 году для студентов Арктического государственного института культуры и искусств была учреждена Именная стипендия имени Анастасии Саввичны Сыромятниковой – известной якутской писательницы, заслуженного работника культуры Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации, члена Союза писателей СССР. Анастасия Саввична внесла особый вклад в области социально-экономического развития и подготовки высококвалифицированных кадров для республики.

13 мая в торжественной обстановке состоялась встреча со стипендиатами именной стипендии имени А.С. Сыромятниковой. Встреча приурочена 100-летию ЯАССР и 30-летию целевой подготовки в Республике Саха (Якутия).В работе встречи приняли участие первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил Юрьевич Присяжный, ректор Арктического государственного института культуры и искусств Саргылана Игнатьева, старший помощник Государственного советника республики Матвей Мучин, стипендиаты, родственники Анастасии Саввичны Сыромятниковой, сотрудники и студенты АГИКИ.

Встречу открыл первый замминистра Михаил Присяжный.

«Одним из главных направлений целевой подготовки является социальная поддержка обучающихся. В целях поддержки талантливой молодежи в республике учреждены именные стипендии для студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 10 июня 2022 года будет официальная особая дата в республике — 30-летие со дня создания целевой подготовки кадров. Это относительно короткий период времени, но очень интенсивный. У нас работал департамент подготовки и расстановки кадров, который создал возможности для целого ряда отраслей и творческих коллективов, направлений сферы культуры и искусства, дал новые возможности для развития. Мы эти традиции продолжаем поэтому наша сегодняшняя встреча открывает серию встреч в течение 2022 года по ряду отраслевых встреч целевой подготовки. Я благодарю коллег АГИКИ, которые первыми открывают серию таких встреч. Именные стипендии относятся к традициям. Сегодняшняя встреча — это мотивация для других ребят, которые учатся в стенах АГИКИ и тех, кто планирует стать студентом», — сказал первый замминистра.

Михаил Юрьевич вкратце проинформировал о том, какие отраслевые проекты целевой подготовки действуют в республике.

«Наш институт с 2011 готовит по целевой подготовке специалистов. На сегодняшний день 187 выпускников, которых мы готовили по заказу республики. Хочу пожелать всем студентам, чтобы ваши знания, полученные в стенах нашего вуза и сотрудничество с мастерами, принесли огромный вклад в деятельность нашей республики. Сегодня стипендиаты имени выдающейся, первой женщины-писательницы нашей республики Анастасии Саввичной Сыромятниковой вам покажут и презентуют свой опыт работы, расскажут, чем занимаются», — отметила ректор Арктического государственного института культуры и искусства Саргылана Игнатьева.

С теплыми словами о деятельности и вкладе Анастасии Саввичны рассказали

Председатель Ассоциации «Писатели Якутии», заведующий кафедрой журналистики филологического факультета Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Олег Гаврильевич Сидоров и внук Анастасии Саввичны член Попечительского совета Фонда содействия и развития огранки, камнерезного искусства синтеза и обработки минералов, почетный работник просвещения РФ Максим Георгиевич Дмитриев.

Далее был представлен отраслевой проект по целевой подготовке кадров для сферы культуры, искусства и креативной индустрии Республики Саха (Якутия). Проект представили сотрудники АГИКИ: первый проректор Арктического государственного института культуры и искусств Станислав Семенович Иванов, заведующий кафедрой культурологии и социально-культурной деятельности Любовь Дмитриевна Заярная, доцент кафедры музыкального искусства, главный дирижер Государственного театра оперы и балета Николай Владимирович Пикутский, заведующий кафедрой народной художественной культуры Зоя Андреевна Стрекаловская.

Далее выступили стипендиаты разных лет. Они рассказали о том, как поступили в институт, поделились воспоминаниями о студенческих годах:

— Мартынова Ньургуйаана Анатольевна, стипендиат 2017 года;

— Алексеева Анастасия Васильевна, стипендиат 2018 года. Ныне артистка театр Олонхо;

— Константинов Иван Иванович, стипендиат 2019 года. Является исполнителем главной роли популярного якутского фильма «Надо мною солнце не садится».

— Солдатов Алексей Анатольевич, стипендиат 2020 года. Является солистом Государственной филармонии Якутии им. Г.М. Кривошапко.

— Острелина Мария Петровна, стипендиат 2021 года.

Основными работодателями для выпускников АГИКИ в республике являются свыше 40 организаций и предприятий: ведущие театры республики, культурно-досуговые центры, музеи, библиотеки, учебные заведения и другие учреждения культуры, искусств и образования. В этот знаменательный день руководство АГИКИ поблагодарило и отметило своих партнеров по трудоустройству выпускников. Ректор Саргылана Игнатьева вручила благодарственные письма.