В Якутске прошла встреча с подрядчиками и УГСЖН

29 августа состоялась открытая встреча Фонда капитального ремонта с представителями подрядных организаций по стимулированию повышения качества выполняемых работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах РС(Я) при участии представителей Министерства Жилищно-коммунального хозяйства, энергетики РС(Я), управления государственного строительного и жилищного надзора Республики.

С вступительным словом к собравшимся обратился Врио генерального директора Фонда Алексей Лобов, он проинформировал о реализации краткосрочного плана капитального ремонта в многоквартирных домах, качестве выполненных работ, сроках проведения работ, отметил приближение отопительного сезона, а также заострил особое внимание на соблюдении техники безопасности при выполнении всех видов работ на объектах.

С докладом о нарушениях, выявленных в ходе приемки работ, и имеющихся предписаниях выступил ведущий специалист отдела мерзлотного надзора и контроля за капитальным ремонтом многоквартирных домов УГСЖН Артур Николаев.

Руководитель отдела надзора за строительством объектов общественного назначения, промышленных и линейных сооружений УГСЖН Ирина Павлова информировала об особенностях применяемых материалов. Кроме того, Павлова подчеркнула важность качества ведения исполнительной документации и её оформление.

Заслушав докладчиков, с вопросами к выступающим обратились представители подрядных организаций: руководитель ООО «Норд-Вест-Строй» отметил наличие отказных актов собственников от установки гильз, задал вопрос об альтернативном методе заделки стыков без монтажной пены. Представитель подрядчика ООО «Юнион» задала вопрос о составлении актов на монтаж инженерных систем.

По итогам почти двухчасовой насыщенной встречи в режиме диалога был вынесен ряд протокольных поручений, связанных с приведением в соответствие условий техники безопасности, качестве проведения работ и ведения документации и проведением подобных мероприятий на постоянной основе.