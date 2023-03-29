Встреча партнеров деловой Якутии в Алдане

В конце прошлой недели Алдан посетили члены Торгово-промышленной палаты Якутии во главе с ее президентом Мариной Богословской. Наряду с планируемыми мероприятиями по заключению договора о сотрудничестве между ТПП и администрацией Алданского района, ознакомлением предпринимателей на различных площадках города Алдана со специальным проектом ТПП РФ «Семейные компании России» и т.п., делегация посетила некоторые организации и предприятия города Заключительной в этом 3-дневном знакомстве с Алданским бизнес-сообществом стала встреча с руководством ООО «Ассоциация строителей АЯМ». На ней кроме Марины Богословской присутствовали Василий Слепцов, вице-президент ТПП, Зоя Реева, куратор проекта «Деловая Якутия», Ольга Шерстянникова — основатель семейного чайного бизнеса, уже получившего известность не только в республике…

За круглым столом состоялась беседа заинтересованных в сотрудничестве сторон. Гости делились опытом, разъясняли, как привлечь к бизнесу детей, рассказали, чем занимается Фонд развития предпринимательства РС(Я) и о продуктах «Альфа-банка». Марина Олеговна расспросила руководителей Ассоциации о поставляемых товарах. Не без гордости подчеркнула, что уже пробовала якокитское молоко, творог, сметану и осталась очень довольна качеством этих продуктов от Агропромышленного предприятия Ассоциации. Егор Фролов рассказал, что кроме основного вида деятельности по комплексной переработке грузов Ассоциация работает в различных направлениях: строит дома, изготавливает оконный профиль, добывает щебень, оказывает услуги по очистке города от снега, занимается изготовлением пилопродукции, которая с наступлением сезона будет иметь большой спрос, ведь Алданский район строится небывалыми темпами. Лесоперерабатывающее структурное предприятие, которым руководит ветеран Ассоциации с большим опытом работы и высокой мерой ответственности за каждый поручаемый участок, Владимир Фролов. Его заместитель — Егор Рагозин не только поддерживает инициативу и проекты директора, но и проявляет грамотный подход к выпуску и реализации пилопродукции. Так, в дни работы ТПП в Алдане специалисты ЛесТорга привезли на выставку-ярмарку образцы обрезного пиломатериала собственного производства, изготавливаемого на японской технологической линии фирмы «Танака».

Об опыте привлечения малого бизнеса под крыло многопрофильного предприятия, о предоставляемых площадях на персональных условиях для возможной раскрутки начинающих бизнесменов, как, например, организованный недавно швейный цех по пошиву спецодежды ИП Еленой Елистратовой рассказал заместитель директора Дмитрий Бузов. Он также показал гостям Чудо парк с кинотеатром, со всеми размещенными там развлечениями и студиями для детей и взростых, подчеркнув, что Ассоциация строителей АЯМ всегда готова предложить торговые, производственные, офисные помещения для начала развития либо расширения бизнеса любым субъектам предпринимательства.

В заключение своей бизнес-миссии М.О. Богословская озвучила очень приятную новость – она наградила Марину Владимировну Блинову, заместителя директора Ассоциации по финансам, чей вклад в становление, развитие, грамотное управление предприятием в своей сфере деятельности в течение многих лет налицо, медалью «За отличие в развитии предпринимательства». Кроме этого, исполнительному директору Ассоциации строителей АЯМ Фролову Е. А. президент ТПП вручила фигурку якутского купца — символ предпринимательства, изготовленную благодаря идее Владимира Членова, безвременно ушедшего из жизни, но оставившего о себе долгую память. Ольга Шерстянникова, поблагодарив за чаепитие хозяев, вручила чайную корзину со сладостями от фирмы «Кустук», в свою очередь, Дмитрий Бузов подарил гостям небольшие сувениры с логотипами и контактами Ассоциации.

Ну а вчера в адрес руководства Ассоциации пришло письмо: «Уважаемый Егор Алексеевич! Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия) выражает Вам большую признательность за поддержку специального проекта «Деловая Якутия». Встреча предпринимателей и руководства Палаты с Вами в рамках бизнес-миссии вызвала большой интерес и дальнейшие планы по взаимодействию, благодарим Вас как руководителя одного из крупнейших предприятиятий — члена Палаты за вклад в развитие предпринимательства Алданского района».

Несомненно, подобные встречи способствуют созиданию и дальнейшему движению вперед.