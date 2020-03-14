Встреча оперного певца Григория Чернецова с земляками

В весенний пятничный вечер в теплой атмосфере «театральной гостиной» прошла встреча членов якутской диаспоры с солистом Мариинского театра и нашим земляком Григорием Чернцовым. Улыбаясь, он пришел в Представительство Якутии в Петербурге вместе со своей мамой Людмилой Николаевной Жуковой и в начале встречи поздравил всех женщин с недавним праздником 8 марта!

Его первый сольный концерт «Город влюбленных» в БКЗ «Октябрьский» прошел именно в этот праздничный день и получил восторженные отклики сотен поклонников -петербуржцев и гостей столицы, а также якутян, которые побывали на концерте и смотрели его в записи по телеканалу «Санкт-Петербург».

Григорий отличается от многих своих коллег скромностью и открытостью, какой то особенной «северной» философией в суждениях, и в песнях старается передать душевное тепло , смысл и красоту, что ощущается петербургской публикой сразу. Об этом Григорий рассказывал землякам, отвечая на многочисленные вопросы о творчестве и о своей судьбе, которая привела его в Мариинский театр.



Творческий талант Григория Чернецова зародился в семье, развивался в родной 33 школе Якутска, затем в Хоре мальчиков при Президенте республики. Но покорять Петербургскую консерваторию он поехал рискуя, практически без музыкального образования, и наш якутский самородок заметили!



Его величество случай и талант еще не раз играли важную роль в судьбе Григория. Это и приглашение работать в Академию молодых певцов в Мариинский театр от Ларисы Гергиевой, или когда среди множества претендентов выбрали именно Григория петь на проекте «Алые паруса»!

Спрашивали земляки Григория и о его репертуаре, кто для него является примером и кого он любит слушать из великих певцов России и мира? Григорий ответил, что слушал и слушает многих, тем более с детства всегда были грампластинки известных певцов. Но особенно близок ему Элвис Пресли и он даже как то исполнял его роль в концерте. У кого то он учится манере исполнения, у кого то поведению на сцене. Григорий придерживается восточной философии — человек есть то, чем он живет, к чему стремится. Григорий тепло вспоминал своих школьных учителей и преподавателей музыки в Якутске, ценит многолетнее сотрудничество с Филармонией Якутии. У него много творческих планов и проектов, которые вместе с другими солистами Мариинского театра в скором времени он готов показать зрителям Петербурга и гостям Северной столицы! Григорий хотел бы, чтобы мир стал добрее, и через песни старается передать это зрителям. Земляки в благодарность подарили Григорию Чернецову символический «золотой микрофон» и букеты цветов, а Григорий пригласил якутян на свои оперные спектакли в Мариинский театр, на ближайшие концерты.



Хотелось бы, чтобы и в Якутии наш известный земляк выступил с сольным концертом и его бархатный голос в оперных партиях прозвучал на якутской сцене.