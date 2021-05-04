Встреча одноклассников в Якутске закончилась убийством

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего жителя города Якутска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 2 мая 2021 года мужчина распивал спиртные напитки со своим одноклассником. В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт, и подозреваемый нанес потерпевшему множественные удары топором и ножом по различным частям тела. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемый не стал скрываться. Прибывшие по вызову сотрудники полиции задержали его на месте преступления.

В настоящее время по делу проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертные исследования. 4 мая 2021 года по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.