Встреча мэра с жителями микрорайона «Северный»

В Окружную администрацию Якутска обратилась инициативная группа жителей микрорайона «Северный» с просьбой о содействии в развитии инфраструктуры. 22 августа жители микрорайона были приглашены на прием к главе города Сардане Авксентьевой.

Основными вопросами, обсужденными на встрече, стали снабжение электроэнергией и ремонт подъездных дорог. Жителей микрорайона интересовало строительство подъездного пути к строящемуся мосту через р. Северная, реализуемое в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По мнению председателя микрорайона Натальи Холодининой, предлагаемый путь совершенно нерентабелен и слишком расширен.

Как пояснил начальник Управления дорог Окружной администрации Валерий Домотов, земельные участки в микрорайоне были сформированы и выданы под сельхозугодия. «Когда мы выбивали трассу у нас были проблемы с земельными участками. Благодаря слаженной работе агентства земельных отношений и лиц, занимающих участок, мы открыли путь к мосту. Изначально было две трассы. Первая проходит через территорию СОНТ «Сатал», от которой жители отказались, и вторая трасса идет вдоль ручья и выходит к местности «Ил Эйгэ». Земельные участки здесь также сформированы и выданы под сельхозугодия», — сказал Валерий Домотов.

Глава Якутска Сардана Авксентьева отметила необходимость лично удостовериться в этом. «Необходимо комиссионно удостовериться в том, что невозможно срезать путь по-другому. Докажите лично мне и жителям Северного, что все земли выделены под сельхозугодия и нет возможности другого варианта для дороги», — подчеркнула Сардана Авксентьева, обращаясь к начальнику Управления.

Валерий Домотов принял замечание и предложил назначить 29 августа выездное совещание по вопросам подъездных путей. Он также добавил, что в рамках реализации нацпроекта дороги протяженностью около 6,5 километров, в том числе в микрорайоне, будут отремонтированы по переходному типу.

По вопросу электроснабжения председатель микрорайона «Северный» Наталья Холодинина интересовалась, почему в квартале М-19 (участок, выделенный ветеранам тыла и инвалидам) нет электричества.

Руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаал Егинов ответил, что уличные сети были рассчитаны на то, что в дальнейшем жители смогут технологически присоединиться к электрическим сетям за 550 рублей.

«Квартал М-19 не электрифицирован бесплатно в связи с тем, что в этом квартале нет участков для многодетных граждан. Электрификация по остальным участкам была произведена с учетом того, что квартал М-19 присоединится к электричеству посредством технологического присоединения», — пояснил Айаал Егинов.

По итогам встречи глава города Якутска Сардана Авксентьева дала поручение МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» взять под контроль вопрос снабжения электричеством микрорайона «Северный».

Напомним, что в микрорайоне «Северный» по Намскому тракту выделено 1310 земельных участков многодетным семьям под индивидуальное-жилищное строительство.