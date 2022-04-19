Встреча главы Якутии с вице-спикером СФ по Арктике

Глава Якутии Айсен Николаев провел рабочую встречу с вице-спикером Совета Федерации по вопросам развития Арктики

19 апреля в Москве глава Якутии Айсен Николаев провел рабочую встречу с заместителем Председателя Совета Федерации Галиной Кареловой.

Встреча прошла в преддверии заседания Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации. Айсен Николаев и Галина Карелова обсудили вопросы принятия закона о северном завозе и формирования сводного плана развития Северного морского пути до 2035 года.

Айсен Николаев отметил, что сейчас актуализируются вопросы перевозок по Севморпути российской продукции и развития арктической портовой инфраструктуры.

«Якутия надеется, что с развитием Севморпути будут решаться не только вопросы северного завоза, но и вопросы развития промышленных центров в Арктике. Важными направлениями являются также модернизация аварийно-спасательной системы и создание аварийно-спасательного флота. Одним из центров базирования таких сил в восточной Арктике может стать порт Тикси, модернизацию которого мы планируем в ближайшие годы», – отметил глава Якутии.