Встреча депутатов Гордумы с главой города

В режиме видеоконференцсвязи прошла традиционная встреча депутатов Якутской Гордумы с главой города Евгением Григорьевым. Вел заседание Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Городские депутаты задали главе города как вопросы общего характера, касающиеся жизнедеятельности Якутска и пригородных территорий, так и локальные, когда требовалось разъяснение по конкретному случаю.

Так, депутатпо Строительному избирательному округу № 11 Феликс Романов задал целый ряд вопросов, которые касались благоустройства. Отвечая на его вопрос о планах города по теплым автобусным остановкам, Евгений Григорьев отметил, что в рамках исполнения столичных функций запланированы мероприятия по увеличению количества муниципальных теплых остановок. «В этом году мы строим дополнительно 20 теплых остановок, на эти цели выделяется 30 млн. руб. Это те деньги, которые были дополнительно отправлены республикой: 70 млн. руб. — на уличное освещение, 30 млн. руб. – на строительство теплых остановок», — сообщил глава города.

Также Феликс Романов задал вопрос о планах по озеленению города. «В нынешнем году стало заметно уменьшение цветочных насаждений», — заметил он.

Глава Якутска сообщил, что сейчас просчитывается возможность создания постоянно действующей структуры, которая будет, по подобию «Зеленстроя», который существовал в былые годы, имел свой лесопитомник, на постоянной основе занимался высаживанием и поддержкой зеленых насаждений, также работать по части озеленения города. «Мы просчитываем, определяем источники — в каких размерах и в какой программе будет существовать. Также к осени планируем провести массовый субботник с вовлечением муниципальных и государственных предприятий по посадке деревьев», — отметил Евгений Григорьев.

Депутат по Гагаринскому избирательному округу № 13 Саргылана Васильева задала вопросы по круглогодичному водоснабжению микрорайона Белое озеро, благоустройству частного сектора Гагаринского округа, озеленению общественного пространства «Ворота Якутска». Отвечая на вопрос по Белому озеру, Евгений Григорьев ответил, что этот вопрос уже утвержден в Инвестпрограмме «Водоканала». Генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов добавил, что, хотя вопрос водоснабжения Белого озера включен в Инвестпрограмму, но вопрос источников пока открытый.

Евгений Григорьев также ответил на вопрос Саргыланы Васильевой, который касался проекта Указа Главы РС (Я) о социально-экономическом развитии города Якутска. «Мы довольно серьезно продвинулись. Базовые направления, которые там есть и которые важны для развития города, закреплены. Поэтому поставлена задача – в ближайшее время организовать широкое обсуждение с населением, сбор их предложений для того, чтобы часть из них вложить в Указ, а часть взять в основу нижестоящих документов, документов территориального планирования г. Якутска — генерального плана, документов проекта землепользования застройки, а также Стратегии г. Якутска», — подчеркнул глава города.

Депутат по единому избирательному округу от партии «КПРФ» Айаан Васильев обратил внимание главы города на вопросы, которые сегодня волнуют директоров школ – капитального ремонта школ, недофинансирования текущих расходов общеобразовательных учреждений с местного бюджета, работу с надзорными органами, правовую помощь.

Первый вице-спикер Гордумы Евдокия Евсикова задала вопрос, который касался строительства школы № 34. Школа ждала этого события 30 лет, но, как оказалось, на этом участке будут строиться две школы – общеобразовательная и коррекционная с интернатом.

Глава города отметил, что решение было принято на упреждающую необходимость для того, чтобы в этом районе могли строиться люди. «Мы не можем обеспечить строительство жилья ввиду необеспеченности соцобъектами. Вместе с тем, вчера мы приняли еще одно направление для проработки – это возможность строительства отдельного СОШ № 34 на том же Сергеляхском шоссе, на территории лагеря «Родничок», — отметил он.

Также вопросы главе Якутска задали заместитель Председателя Гордумы Анатолий Кырджагасов, депутат по Алексеевскому избирательному округу № 6 Николай Васильев, депутат по Единому избирательному округу от партии «Единая Россия» (Пригородная территориальная группа) Иван Салатюк, депутат по Мархинскому избирательному округу № 14 Андрей Лебедев, депутат по единому избирательному округу от партии «Справедливая Россия» Марианна Прокопьева, депутат по Единому избирательному округу от партии «КПРФ» Александр Яковлев.

Депутаты интересовались вопросами развития агропояса, строительства мини-сливных станций, наполнения городских озер, работы с пригородными территориями, строительства мест общественного пользования в центре города, говорили о необходимости поддержки предпринимателей, которые занимаются сельским хозяйством, общества садоводов и огородников, строительства новых зданий администраций в пригородах и др.

В завершении встречи глава города пригласил депутатов принять участие в объезде по дворовым территориям и по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».