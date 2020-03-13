Встреча без галстуков с министром экологии Якутии

«Зеленые пионеры» встретились с министром экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Сахамином Афанасьевым.

Это уже традиционная встреча юных экологов, участников смены «Экофест», с министром экологии Якутии. В прошлом году ребята также встречались с Сахамином Милановичем в министерстве экологии и задавали ему свои вопросы.

На этот раз встреча прошла в Центре «Сосновый бор» с общим участием более 60 юных экологов и юных исследователей Малой сельскохозяйственной Академии.

Ребят интересовали вопросы потепления климата Якутии, борьбы с лесными пожарами, экологии рек Якутии, сортировки мусора, меры борьбы с паводком. Ученица 7 класса города Мирный Гейн Алина спросила министра, что он думает про актуальную сейчас эпидемию коронавируса в мире, искусственный он или созданный природой?

— Дождемся мнений ученых, которые скажут нам, а пока указаний на то, что вирус был создан искусственно, нет ни у одного эксперта, — ответил Сахамин Афанасьев.

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Разговор без галстуков министра экологии со школьниками, которые решили связать свою жизнь с охраной окружающей среды, понравился всем. В конце встречи Сахамин Миланович подарил на память о встрече календари и пожелал ребятам дальнейших успехов.

