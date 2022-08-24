Встреча Альберта Семенова с председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов провел рабочую встречу с председателем Московской городской Думы Алексеем Шапошниковым. В ходе нее руководителями представительных органов были обсуждены вопросы взаимодействия и сотрудничества.

Алексей Шапошников от имени депутатского корпуса Мосгордумы поздравил с 390-летием города Якутска и 200-летием Якутской городской Думы.

«Современный Якутск — динамично развивающийся, быстро растущий город, в котором решаются задачи общенационального масштаба, и в то же время сохраняются колорит, традиции, культура народов Севера. Гости Якутска отмечают особое добросердечие, открытость и гостеприимство его жителей», — отметил председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

В ходе встречи сторонами было принято решении о подписании соглашения о сотрудничестве.

«Сотрудничество в целях развития и укрепления двусторонних связей, обмена опытом законодательной, нормотворческой деятельности в области социально-экономического развития, а также объединение наших усилий поможет для дальнейшего развития наших городов и местного самоуправления страны», — заключил председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.