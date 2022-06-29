Встреча Айсена Николаева с выпускниками г.Кировское ДНР

Глава Якутии сообщ0ил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Несмотря на все сложности, которые выпали на долю жителей города Кировское, жизнь продолжается. Люди потихоньку привыкают к мирной жизни, в школах звенят последние звонки, для детей открываются двери в новую жизнь.

В Кировской средней общеобразовательной школе №1 прошло чествование золотых и серебряных медалистов школ города Кировское. Ребята окончили школу в крайне непростых условиях, но смогли добиться таких успехов в учебе! Это о многом говорит. Они — настоящие патриоты, которые через многое прошли, но не сломали в себе веру и надежду в лучшее будущее. Я счастлив был разделить этот значимый день вместе с ними, их родителями и учителями. Благодаря таким встречам понимаешь, что все, что мы делаем на Донбассе – мы делаем правильно, ради будущего наших детей и внуков