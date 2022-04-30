Встреча Айсена Николаева с депутатами Госдумы

Айсен Николаев сообщил в своем тгк @Aisen_Nikolaev:

Встретился с депутатами Государственной Думы РФ от Республики Саха (Якутия) Галиной Иннокентьевной Данчиковой, Федотом Семеновичем Тумусовым, Сарданой Владимировной Авксентьевой и Юрием Иннокентьевичем Григорьевым. В первую очередь, поздравил всех депутатов со 100-летним юбилеем нашей Республики и поблагодарил их за плодотворную работу во имя ее развития. Депутаты передали мне приветственный адрес от Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Викторовича Володина. Мы обсудили вопросы, волнующие жителей Якутии и Дальнего Востока, а также другие важные направления совместной работы и возможности продвижения инициатив республики на федеральном уровне. Уверен, что и в дальнейшем мы будем руководствоваться общими интересами развития для улучшения жизни якутян. @Aisen_Nikolaev