30.04.2022
14:24
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Политика

Встреча Айсена Николаева с депутатами Госдумы

Айсен Николаев сообщил в своем тгк @Aisen_Nikolaev:

Встретился с депутатами Государственной Думы РФ от Республики Саха (Якутия) Галиной Иннокентьевной Данчиковой, Федотом Семеновичем Тумусовым, Сарданой Владимировной Авксентьевой и Юрием Иннокентьевичем Григорьевым. В первую очередь, поздравил всех депутатов со 100-летним юбилеем нашей Республики и поблагодарил их за плодотворную работу во имя ее развития. Депутаты передали мне приветственный адрес от Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Викторовича Володина. Мы обсудили вопросы, волнующие жителей Якутии и Дальнего Востока, а также другие важные направления совместной работы и возможности продвижения инициатив республики на федеральном уровне. Уверен, что и в дальнейшем мы будем руководствоваться общими интересами развития для улучшения жизни якутян. @Aisen_Nikolaev

Фото: @Aisen_Nikolaev
Источник: @Aisen_Nikolaev
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