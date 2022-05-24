24.05.2022
20:53
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Якутия

Встреча Айсена Николаева и Юрия Трутнева: паводок в Якутии

Глава Якутии в своем тгк @Aisen_Nikolaev сообщил:

Сегодня прошла рабочая встреча с полномочным представителем президента РФ в ДФО – заместителем председателя правительства РФ Юрием Петровичем Трутневым. Темой нашей сегодняшней встречи стало безопасное прохождение паводка на территории республики. Доложил Юрию Петровичу о проводимой работе по минимизации ущерба от паводка и помощи населению — организации пунктов временного размещения, оценке нанесённого имуществу граждан ущербу и работе оперативных групп.
Узнав о нанесенном половодьем ущербе, Юрий Петрович @polpred_dfo распорядился как можно скорее оказать поддержку людям, чьи дома и хозяйство пострадали от наводнения. Благодарю Юрия Петровича за внимание и помощь, которые он нам оказывает. @Aisen_Nikolaev

Фото: @Aisen_Nikolaev
Источник: @Aisen_Nikolaev

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