Вспышка коронавируса в Эвено-Бытантайском районе

На 12.06.2021 г. выявлено 96 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 58 случаев;

— Эвено-Бытантайский 7 случаев;

— Мегино-Кангаласский район 6 случаев;

— Амгинский, Мирнинский районы по 5 случаев;

— Нерюнгринский район 4 случая;

— Намский район 3 случая;

— Верхоянский, Оймяконский, Хангаласский районы по 2 случая;

— Алданский, Момский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2497 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 149 000 тестов.