12.06.2021
10:32
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Коронавирус

Вспышка коронавируса в Эвено-Бытантайском районе

На 12.06.2021 г. выявлено 96 новых случаев коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 58 случаев;
— Эвено-Бытантайский 7 случаев;
— Мегино-Кангаласский район 6 случаев;
— Амгинский, Мирнинский районы по 5 случаев;
— Нерюнгринский район 4 случая;
— Намский район 3 случая;
— Верхоянский, Оймяконский, Хангаласский районы по 2 случая;
— Алданский, Момский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2497 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 1 149 000 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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