Вспыхнул пожар в 9-этажке Якутска

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

20 августа 2019 г. в 12.43 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная баня на улице Лебедева с.Маймага Намского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждена баня внутри на площади 5 кв.м. Пожарными спасена частная баня. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

20 августа 2019 г. в 17.13 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Ветеранская г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел газовый отопительный котел. В результате пожара огнем поврежден газовый котел на площади 0,5 кв.м. Спасен частный дом. Причина предположительно — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового котла. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

20 августа 2019 г. в 17.43 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 9-ти этажном жилом доме на улице Можайского г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения был виден слабый дым с балкона. В результате пожара горел мусор на балконе на площади 1 кв.м. Спасена квартира. Причина предположительно — неосторожность при курении. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

20 августа 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о возгорании мусора в г.Алдан Алданского района и г.Нерюнгри Нерюнгринского района. Общая площадь горения составила 17 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

20 августа 2019 г. в 20.21 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Школьная с.Бетюн Намского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждены котельная внутри и кладовка по всей площади. Общая площадь пожара составила 32 кв.м. Спасен частный дом. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!