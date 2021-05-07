«Вспомним». Выставка, которую нужно посетить

Мультимедийная выставка «Вспомним» открылась сегодня, 7 мая, в Историческом парке «Россия – Моя история» в городе Якутске.



Выставка погружает зрителей в атмосферу трагических событий Великой Отечественной войны. Главное ее отличие от других экспозиций, посвященных данной теме – ее персонализация. А также большое внимание к тем сторонам Великой Отечественной, которым обычно уделяется куда меньше внимания, чем сражениям и победам: тяжелому быту в тылу, мукам пленных, эмоциям людей, годами живущих в условиях войны.



Десять залов связаны единым сюжетом и рассказывают, как одно событие может стремительно изменить жизнь каждого человека. Выставка построена по принципу художественного фильма. Посетители начинают просмотр с зала последнего мирного дня: жители Союза готовятся к обычной трудовой неделе, а школьники отмечают свой выпускной. Уже завтра жизнь этих людей не будет прежней…



Первый заместитель министра культуры и духовного развития республики Владислав Левочкин поздравил якутян с открытием выставки. «Каждый человек должен знать эти страницы истории, так как без них он не может ощущать себя настоящим гражданином своей страны», – подчеркнул Владислав Валерьевич.



Выставка расположена в двух экспозициях Исторического парка «Россия – Моя история» и будет работать до 30 июня 2021 года. Вход бесплатный. Возрастное ограничение: 12+.