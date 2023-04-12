12.04.2023
14:33
284

Спорт

Вспомним: Первая победа Виктора Лебедева

🤼 13-17 апреля столица Республики Саха (Якутия) – Якутск, примет первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года.
В последний раз юниорское первенство России проводилось в Якутске в 2006 году. Тогда, 16 лет назад соревнования были проведены во дворце спорта «50 лет Победы», якутскими борцами было завоевано шесть медалей.

🥇🥇Победителями в своих весовых категориях стали Виктор Лебедев (50 кг) и Николай Аянитов (55 кг).

🥈Серебряную награду завоевал Иннокентий Иннокентьев (60 кг).

🥉🥉🥉Обладателями бронзовых наград становились Роберт Окороков (50 кг), Денис Дормидонтов (55 кг) и Тимур Пестерев (60 кг).

Источник: НВК САХА

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх