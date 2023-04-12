12.04.2023
14:33
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Спорт
Вспомним: Первая победа Виктора Лебедева
🤼 13-17 апреля столица Республики Саха (Якутия) – Якутск, примет первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года.
В последний раз юниорское первенство России проводилось в Якутске в 2006 году. Тогда, 16 лет назад соревнования были проведены во дворце спорта «50 лет Победы», якутскими борцами было завоевано шесть медалей.
🥇🥇Победителями в своих весовых категориях стали Виктор Лебедев (50 кг) и Николай Аянитов (55 кг).
🥈Серебряную награду завоевал Иннокентий Иннокентьев (60 кг).
🥉🥉🥉Обладателями бронзовых наград становились Роберт Окороков (50 кг), Денис Дормидонтов (55 кг) и Тимур Пестерев (60 кг).
Источник: НВК САХА
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