03.04.2021
15:59
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Культура

ВШМ Якутии подписала соглашение с китайскими коллегами

3 апреля 2021 года в онлайн режиме прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Высшей школой музыки РС(Я) и Хэйлунцзянской компанией с ограниченной ответственностью «Хунфу Цзяоюй Синьси Цзысюнь» в рамках российско-китайского онлайн-концерта молодых исполнителей.

Участники с российской стороны:

  1. Зайкова Надежда Михайловна – ректор ВШМ РС(Я).
  2. Индеев Александр Михайлович – заместитель ректора ВШМ РС(Я).
  3. Вдовенко Светлана Владимировна – проректор по учебной и научной работе ВШМ РС(Я).
  4. Гоголев Егор Николаевич – заместитель ректора по административно-хозяйственной части ВШМ РС(Я).
  5. Дьяконова Валентина Петровна – проректор по корпаротивной политике и воспитательной работе ВШМ РС(Я).
  6. Михайлов Айаал Анатольевич – заместитель начальника отдела по кадровым вопросам и планированию ВШМ РС(Я).
  7. Максимов Ньургун Романович – директор Института Востока Управления международных связей СВФУ, председатель Якутского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы, переводчик.

Участники с китайской стороны:

  1. Гао Цзюньцзе – главный редактор журнала «Образовательные тренды Китая» Министерства образования КНР, приглашенный профессор Образовательного центра Научно-технического парка Пекинского университета, заместитель директора Харбинского международного института искусств.
  2. Цюй Фэнюнь – главный управляющий Всекитайской платформы по проверке и оценке исполнительского мастерства уровней начальной и средней школы при Министерстве образования КНР.
  3. Чжу Юйбинь – директор Центра развития проверки и оценки проектов в области художественного образования и искусства провинции Хэйлунцзян.
  4. Чжоу Фуцюань – председатель Ассоциации флейтистов провинции Хэйлунцзян, начальник секретариата комиссии по игре на флейте Всекитайской ассоциации национальной инструментальной музыки.
  5. Юй Хуа – директор харбинского филиала Института детской журналистики Китайского народного университета.
  6. Кан Вэй – заместитель директора харбинского филиала Института детской журналистики Китайского народного университета.
  7. Чжан Минь – директор Харбинского интернет-телевидения.
  8. Ян Тяньсян – вице-президент Академии живописи Ци Байши.
  9. Сюй Инань – генеральный директор компании «Хайлян Шенхо».
  10. Гуань Дацзюнь – генеральный директор компании «Лэчен Бокэ».
  11. Тэн Юнган – специалист Хэйлунцзянской компании с ограниченной ответственностью «Хунфу Цзяоюй Синьси Цзысюнь».
  12. Лю Цзюсюань – директор Хэйлунцзянской компании с ограниченной ответственностью «Хунфу Цзяоюй Синьси Цзысюнь».

После торжественного подписания соглашения прошел концерт, на котором выступили музыканты и исполнители обеих сторон.

Напомним, что это не первое соглашение, подписанное Высшей школой музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова с КНР, ранее, 29 декабря 2020 г., ВШМ РС(Я) подписал соглашение о сотрудничестве с Пекинским центром по обучению в России «Бовень».

Надеемся на долголетнее сотрудничество и плодотворную работу.

Фото: пресс-служба Министерства культуры Якутии
Источник: пресс-служба Министерства культуры Якутии
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