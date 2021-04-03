ВШМ Якутии подписала соглашение с китайскими коллегами

3 апреля 2021 года в онлайн режиме прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Высшей школой музыки РС(Я) и Хэйлунцзянской компанией с ограниченной ответственностью «Хунфу Цзяоюй Синьси Цзысюнь» в рамках российско-китайского онлайн-концерта молодых исполнителей.

Участники с российской стороны:

Зайкова Надежда Михайловна – ректор ВШМ РС(Я). Индеев Александр Михайлович – заместитель ректора ВШМ РС(Я). Вдовенко Светлана Владимировна – проректор по учебной и научной работе ВШМ РС(Я). Гоголев Егор Николаевич – заместитель ректора по административно-хозяйственной части ВШМ РС(Я). Дьяконова Валентина Петровна – проректор по корпаротивной политике и воспитательной работе ВШМ РС(Я). Михайлов Айаал Анатольевич – заместитель начальника отдела по кадровым вопросам и планированию ВШМ РС(Я). Максимов Ньургун Романович – директор Института Востока Управления международных связей СВФУ, председатель Якутского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы, переводчик.

Участники с китайской стороны:

Гао Цзюньцзе – главный редактор журнала «Образовательные тренды Китая» Министерства образования КНР, приглашенный профессор Образовательного центра Научно-технического парка Пекинского университета, заместитель директора Харбинского международного института искусств. Цюй Фэнюнь – главный управляющий Всекитайской платформы по проверке и оценке исполнительского мастерства уровней начальной и средней школы при Министерстве образования КНР. Чжу Юйбинь – директор Центра развития проверки и оценки проектов в области художественного образования и искусства провинции Хэйлунцзян. Чжоу Фуцюань – председатель Ассоциации флейтистов провинции Хэйлунцзян, начальник секретариата комиссии по игре на флейте Всекитайской ассоциации национальной инструментальной музыки. Юй Хуа – директор харбинского филиала Института детской журналистики Китайского народного университета. Кан Вэй – заместитель директора харбинского филиала Института детской журналистики Китайского народного университета. Чжан Минь – директор Харбинского интернет-телевидения. Ян Тяньсян – вице-президент Академии живописи Ци Байши. Сюй Инань – генеральный директор компании «Хайлян Шенхо». Гуань Дацзюнь – генеральный директор компании «Лэчен Бокэ». Тэн Юнган – специалист Хэйлунцзянской компании с ограниченной ответственностью «Хунфу Цзяоюй Синьси Цзысюнь». Лю Цзюсюань – директор Хэйлунцзянской компании с ограниченной ответственностью «Хунфу Цзяоюй Синьси Цзысюнь».

После торжественного подписания соглашения прошел концерт, на котором выступили музыканты и исполнители обеих сторон.

Напомним, что это не первое соглашение, подписанное Высшей школой музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова с КНР, ранее, 29 декабря 2020 г., ВШМ РС(Я) подписал соглашение о сотрудничестве с Пекинским центром по обучению в России «Бовень».

Надеемся на долголетнее сотрудничество и плодотворную работу.