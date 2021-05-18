ВШМ Якутии благодарит АЛРОСА

С 10 по 14 апреля 2021 года в Москве прошел I Международный конкурс молодых пианистов имени Марка Николаевича Жиркова, где обучающиеся Высшей школы музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова успешно приняли участие, став лауреатами и дипломантами.

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По итогам проведения конкурса глава Муниципального района «Вилюйский улус (район)» ВИНОКУРОВ Сергей Николаевич и Акционерная компания «АЛРОСА» преподнесли коллективу и обучающимся ВШМ РС(Я) памятный подарок — «Бриллиантовая музыкальная коллекция» куда вошли Российские музыкальные шедевры, записанные в высоком качестве под руководством величайшего дирижера нашей эпохи, маэстро Валерия Гергиева. В первую очередь данный подарок предназначен для учащихся, студентов и профессорско-преподавательского состава ВШМ РС(Я), в помощь учебе и прослушивания в свободное время. Данную коллекцию может скачать любой желающий по данной ссылке — https://disk.yandex.ru/d/mjurAXlht0WXew, либо с помощью QR – кода, просто просканируйте его и наслаждайтесь классикой в высоком качестве!

Благодарим Сергея Николаевича Винокурова и компанию «АЛРОСА» за такой бесценный подарок, что пополнит фонотеку Высшей школы музыки РС(Я).