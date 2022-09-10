10.09.2022
10:01
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Спорт

Всероссийский турнир памяти Романа Дмитриева

Всероссийский турнир памяти Романа Дмитриева стартует в Якутске сегодня, 10 сентября. Сборную команду республики представят более 60 спортсменов. Соревнования продлятся до 11 сентября, вход на трибуны для зрителей — бесплатный, сообщает тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru

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