Всероссийский проект «Школьные театры» или театр в каждой школе

Театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) включился во Всероссийскую акцию по развитию школьных театров и студий. Актеры театра будут проводить лекции и мастер-классы для руководителей, участников школьных творческих коллективов и театральных кружков.

Сегодня руководитель креативного отдела ГАНОУ РРЦ «Юные якутяне» Таиса Петровна Сергина и старший методист данного отдела Павел Евсеевич Сивцев согласовали с руководителями театра Алексеем Прокопьевичем и Матреной Степановной Павловыми план совместной деятельности.

Работа с детьми станет для артистов общественной нагрузкой, которая нацелена на помощь учителям — руководителям кружков и студий допобразования в развитии театральной деятельности в школах.

Дети, увлеченные занятиями в кружках, придут смотреть на спектакли театра для детей, приведут друзей и родителей, откроют для себя и полюбят театр.

Движение по развитию школьных театров получило поддержку Президента России Владимира Владимировича Путина. На сегодня в стране уже 28 тысяч школьных театров и к 2024 году такие театры появятся во всех школах.