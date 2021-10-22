Всероссийский музыкальный конкурс. 71 регион. 4 финалиста. Умсуура ⭐

Во Всероссийском в музыкальном конкурсе «Громче» приняли участие исполнители из 71 региона страны. Из них выбрали 4-х финалистов, в их числе артистка нашего театра Умсуура @umsuura с песней «Мохсо5оллор» — сообщил Театр Эстрады в своем инстаграме.

С чем от всей души поздравляем и желаем успехов!