22.10.2021
15:08
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Культура

Всероссийский музыкальный конкурс. 71 регион. 4 финалиста. Умсуура ⭐

Во Всероссийском в музыкальном конкурсе «Громче» приняли участие исполнители из 71 региона страны. Из них выбрали 4-х финалистов, в их числе артистка нашего театра Умсуура @umsuura с песней «Мохсо5оллор» — сообщил Театр Эстрады в своем инстаграме.

С чем от всей души поздравляем и желаем успехов!

Фото: Из соцсетей
Источник: https://www.instagram.com/p/CVSJhM_MG9r/?utm_medium=copy_link
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