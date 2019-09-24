Всероссийский конкурс «Учитель года России»-2019 стартовал в Грозном

В эти дни в столице Чеченской республики в г.Грозном проходит XXX Всероссийский конкурс «Учитель года России». В юбилейном состязании принимают участие педагоги из всех 85 регионов нашей страны – учителя 65 городских и 20 сельских школ. Учредителями Всероссийского конкурса «Учитель года России» являются Министерство просвещения РФ, Общероссийский профсоюз образования и ЗАО «Издательский дом «Учительская газета».

Директор Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-2», д.п.н. Галина Ивановна Алексеева в третий раз приглашена в качестве члена Большого жюри всероссийского конкурса.

В составе финалистов – 55 женщин и 30 мужчин. Средний возраст участников составляет 35,5 года. Самому молодому – 25 лет, самому опытному – 51 год. Средний стаж конкурсантов – 11 лет. Четыре финалиста имеют стаж работы 3 года, три конкурсанта – свыше 25 лет.

Среди конкурсантов 17 учителей иностранного языка – английского, немецкого, французского и китайского, 13 педагогов истории и обществознания, 12 учителей русского языка и литературы, по 7 учителей математики и информатики, а также учителя биологии и географии, начальной школы, физики и химии, музыки, астрономии, экономики, технологии и физической культуры. 5 участников финала конкурса имеют ученую степень кандидата наук.

Первый очный тур «Учитель-профессионал» состоялся в понедельник, 23 сентября, конкурсным испытанием «Урок».

Нашу республику на конкурсе представляет победитель республиканского конкурса «Учитель года РС(Я)-2019» Анна Платонова, учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ «Городская классическая гимназия» ГО «город Якутск».

Пожелаем Анне Алексеевне успешного выступления!