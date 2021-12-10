Всероссийский конкурс «Созвездия Арктики» собрал более 150 заявок

В Арктическом государственном институте культуры и искусств стартовал III Всероссийский конкурс «Созвездия Арктики». Как отметил один из организаторов конкурса, известный дирижер Николай Пикутский, поступило больше 150 заявок со многих регионов России.

«Заявки поступили из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска и других российских городов. В связи с пандемией конкурс будет проводиться в двух форматах – очно и дистанционно. Всего на конкурс заявились 150 участников – как солится, так и коллективы. Большинство из них принимают участие в нашем конкурсе впервые», – сообщил Николай Пикутский.

Конкурс разделен на три больших направления: «Народно-инструментальное исполнительство», подразумевающее игру на баяне, аккордеоне, домре, балалайке и гитаре; «Вокал», а точнее его академическая часть; «Композиция и инструментовка». Каждое из направлений разделено на поднаправления по возрастным категориям.

«АГИКИ во все дни проведения конкурса становится центром притяжения высококлассных специалистов практически со всех точек страны. Что самое важное, конкурс становится большой творческой площадкой для реализации потенциала молодых музыкантов, которых в этом году немало», – подчеркнула ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева.

Ректор добавила, что конкурсантов будут оценивать народная артистка РФ Айталина Айдамова, профессор АГИКИ и выпускник Веронской консерватории Дмитрий Асташев, всемирно известный дуэт SiBDUO в лице Андрея Битюцких и Александра Сироткина, солист Новосибирской филармонии Владислав Грянкин, знаменитый якутский композитор Кирилл Герасимов, солист Государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица» Евгений Желинский, старший преподаватель кафедры аккордеона Донецкой государственной академии музыки им. Прокофьева Артем Нижник, сам Николай Пикутский, заслуженный артист Якутии Дмитрий Швецов.

Завершится мероприятие 13 декабря концертом на сказку «12 месяцев» Самуила Маршака в Центре культуры и современного искусства им. Гагарина. Музыку написал композитор Артем Нижник в сочетании со звуковыми и световыми эффектами. Играть композиции будут Оркестр русских народных инструментов совместно с оркестром Алданского музыкального колледжа. «Главная задача конкурса, его миссия – развитие инструментального исполнительства в республике, а также привлечение молодежи в музыку и их всестороннее развитие», – заявил Пикутский.