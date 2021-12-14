Всероссийский конкурс, который придумал якутский школьник, подвел итоги

По итогам открытого народного голосования 14 декабря определены победители Всероссийского конкурса школьных видеооткрыток «Смотри, это Россия!». В этом году заявки на конкурс подали команды из 85 регионов страны – это 18 тысяч школьников от Калининграда до Камчатки.

«За два года конкурс стал уникальной площадкой, объединяющей детей со всех уголков нашей огромной страны. Уверен, что многие участники, подружившись во время конкурса, продолжат делиться новостями, идеями и проектами дальше. У конкурса школьных видеооткрыток появилось большое количество друзей и партнёров среди федеральных ведомств и изданий, профильных центров и проектов. Это говорит о том, что тренд, заданный в Якутии, сегодня подхватила вся страна. И хотя мы сегодня подводим итоги конкурса и награждаем победителей, считаю, что победили – все участники», — отметил в своей приветственной речи глава Якутии Айсен Николаев.

Инициатор проекта, ученик городской классической гимназии города Якутска Кирилл ГОРОХОВ поделился, что проект задумывался для объединения школьников из Якутии, но благодаря поддержке главы республики Айсена НИКОЛАЕВА стал всероссийским. «Два года назад, когда мы придумали этот проект, мы не могли себе и представить, что конкурс сможет выйти на федеральный уровень и обретёт всероссийский статус», — отметил он.

По итогам народного голосования в младшей возрастной группе победителями стали команда из Якутии «Якутяночки» за видеоролик о национальном празднике Ысыах и команда из Краснодарского края «Исток» за видеоролик «Легенда о Джугбе».

В средней возрастной группе победителями стали команда из Якутии «Айыы» за видеооткрытку «Легенда Олонхо» и команда Детской академии русской культуры города Москва за работу «Сказ о Сабурово».

В старшей возрастной категории победителями определены команда из Якутии «Бивни Якутии» за видеооткрытку «Легенда о чучуне» и команда из Нижегородской области «Dream Team» за видеооткрытку «Городская легенда города Арзамас».

Напомним, первый видеокроссинг «Смотри, это Россия!» был запущен осенью 2020 года по инициативе активистов детских движений Якутии при поддержке главы региона Айсена Николаева.

В этом году конкурс школьных видеооткрыток впервые проведён во всероссийском статусе. Инициативу Якутии поддержали все 85 регионов России, а партнёрами конкурса выступили Министерство просвещения РФ, Ростуризм, Росмолодёжь, Русское географическое общество, образовательный центр «Сириус» и другие.