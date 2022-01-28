Всероссийский конкурс «Энергоэффективное ЖКХ» принимает заявки

Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе по энергоэффективности и энергосбережению «Энергоэффективное ЖКХ». Организаторами мероприятия выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерство энергетики РФ, государственная корпорация – Фонд содействия реформированию ЖКХ, Автономная некоммерческая организация «Национальное агентство по энергоэффективности». Также участие в проведении конкурса примут профильные вузы: Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет и НИУ «Московский энергетический университет».

Данный конкурс направлен на привлечение общественного внимания к вопросам энергосбережения, повышения энергетической эффективности, а также на популяризацию лучших практик и разработок в данной сфере.

Основными целями и задачами конкурса являются стимулирование на федеральном, региональном и муниципальном уровнях реализации проектов по повышению энергоэффективности и энергосбережения в различных секторах экономики и бюджетной сфере, стимулирование пропаганды энергосберегающего образа жизни среди населения, популяризация проведения энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, повышение культуры энергопотребления.

Конкурс проводится по четырем номинациям:

«Лучший построенный энергоэффективный дом»,

«Лучшее реализованное технологическое решение капитального ремонта многоквартирного дома, позволившее снизить коммунальные платежи граждан»,

«Лучший проект по повышению энергоэффективности на предприятии коммунальной инфраструктуры»

«Лучший просветительский проект в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Участником конкурса по номинациям «Лучший построенный энергоэффективный дом» и «Лучшее реализованное техническое решение капитального ремонта многоквартирного дома, позволившее снизить коммунальные платежи граждан» могут выступить застройщик, заказчик, собственник жилья, член совета многоквартирного дома или ТСЖ, а также представитель управляющей организации.

Для участия в номинации «Лучший проект по повышению энергоэффективности на предприятии коммунальной инфраструктуры» принимаются заявки от представителей органа местного самоуправления, на территории которого реализуется проект, а также предприятия, где проведены мероприятия, способствовавшие повышению энергоэффективности.

Участником конкурса по номинации «Лучший просветительский проект в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» может выступить автор или коллектив авторов, подготовивших и реализовавших просветительский проект в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для участия во Всероссийском конкурсе необходимо подать заявку на сайте АНО «Национальное агентство по энергоэффективности» www.nae.su. Также здесь можно ознакомиться с более подробной информацией о конкурсе, в том числе с требованиями к участникам и заявке.

Прием заявок осуществляется с 1 декабря 2021 года по 7 февраля 2022 года. До 11 марта должно состояться рассмотрение представленных заявок и подведение итогов. Проведение торжественной церемонии награждения победителей конкурса с вручением призов планируется в марте-апреле 2022 года. Информация о победителях, дате и месте их награждения будет опубликована на сайте АНО «Национальное агентство по энергоэффективности».