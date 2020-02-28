Всероссийский фестиваль исполнителей эпоса пройдет по инициативе студентки АГИКИ

2-3 марта 2020 года в столице республике Саха ( Якутия)- в городе Якутске пройдет Всероссийский фестиваль исполнителей «Эпосы народов России».

Примечательно то, что он пройдет на средства гранта Росмолодежи, который выиграла студентка 4 курса кафедры национальной художественной культуры АГИКИ Дарияна Потапова по итогам грантового конкурса молодежных инициатив Всероссийского фестиваля творческих сообществ «Таврида – Арт».

Одна из задач, стоящих сегодня перед культурным миром человечеством -сохранение культурного, исторического наследия, в том числе национальных эпосов как жанра. Многие из них начали попросту исчезать под натиском массовой культуры и цифровой реальности.

Идея фестиваля в том, что если молодежь сегодня начнет исполнять эпос своего народа, то надежда на их сохранение и возрождение начнет обретать реальные очертания.

Фестиваль проводит Арктический государственный институт культуры и искусств с участием таких крупных организаций как Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Театр Олонхо», общественные организации «Ассоциация олонхо» и «Ыччат олонхосут». «Эпосы народов России» пройдут на родине Олонхо, эпоса, признанного ЮНЕСКО шедевром всемирного устного и нематериального наследия человечества.

Цель фестиваля – сохранение нематериального культурного наследия народов России, пропаганда и развитие традиционного устного исполнения и аутентичного сказительства эпоса, популяризация эпической культуры в молодежной среде. Среди конкретных задач, которые ставит перед собой этот форум- сохранение и возрождение традиционного исполнения эпоса и поддержка и выявление молодых исполнителей, которые должны общаться, слушать, делиться знаниями, опытом, учиться у носителей и знатоков эпоса, повышать свой профессиональный исполнительский уровень.

На фестиваль приедут молодые сказители из республик Тыва и Алтай, Иркутской области. Готовятся и наши молодые сказители из Якутска, Верхоянска, Вилюйска, Мегино-Кангаласского улуса, среди которых есть уже признанные сказители. Например Станислав Иванов из Мегино- Кангаласского улуса, который несмотря на молодость имеет титул «Дархан этээччи» ( Сказитель Дархан).

Оценивать сказителей будет авторитетное жюри экспертов, среди которых настоящие профессионалы, ученые высокого уровня: Агафья Еремеевна Захарова, Галина Семеновна Попова- Санаайа, Раиса Петровна Кузьмина, приедут ученые, изучающие эпос из других регионов- Людмила Дампилова из Улан-Удэ, Маргарита Гомбоева из Читы.

Во время фестиваля пройдут выступления сказителей, мастер- класс от ведущих эпосоведов, носителей традиционной культуры этносов России. Также центральным событием станет дискуссионная площадка «Эпос в киберпространстве», который призван будет привлечь общественное внимание к проблемам сохранения, ревитализации и популяризации эпосов народов России.