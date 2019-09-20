Всероссийский фермерский фестиваль проходит в Калужской области

19-22 сентября на территории этнографического парка «Этномир» проходит финальный этап всероссийского фестиваля фермерской продукции «СВОЁ» 2019 года. Мероприятие, подготовленное Россельхозбанком, реализовано при поддержке Правительства Калужской области совместно с выставкой «Калужская осень» в рамках международного форума организаций и предприятий потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир».

Россельхозбанк уделяет большое внимание развитию малого бизнеса на селе. Для того, чтобы помочь фермерам в продвижении продукции, РСХБ разработал концепцию масштабного праздничного мероприятия — фестиваля «СВОЁ». В программе традиционно – ярмарка фермерских продуктов, выступления музыкальных коллективов, мастер-классы, развлечения для детей и розыгрыши призов. Участие для фермеров бесплатное.

Первое «СВОЁ» было проведено Россельхозбанком в 2017 году в подмосковном музее-усадьбе «Архангельское». За три года в фестивале приняли участие 1 000 фермерских хозяйств и почти полмиллиона посетителей. В этом году «СВОЁ» состоялось в Барнауле, Ленинградской области, Туле и Великом Новгороде.

«Мы высоко ценим внимание Правительства Калужской области к фермерскому движению. В этом году Россельхозбанк и руководство Калужской области объединили усилия для проведения региональной аграрной выставки-ярмарки «Калужская осень» и фермерского фестиваля «СВОЁ» на одной площадке. Это очередной шаг в укреплении нашего сотрудничества, которое развивается с 2001 года. За это время Банк направил в экономику региона 90 млрд рублей, из которых около 70 млрд – на развитие агропромышленного комплекса. Наш региональный кредитный портфель в АПК Калужской области устойчиво растет — сейчас он на 22% превышает уровень прошлого года. Формат фестиваля «СВОЁ» выбран Россельхозбанком для участия в форуме потребительской кооперации неслучайно. Это не только помощь фермерам в продвижении продукции, но и площадка для сотрудничества», – рассказал Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

В центре деловой программы фестиваля 2019 года — меры поддержки и возможности, открывающиеся на селе в рамках программы комплексного развития сельских территорий. Об этом калужским фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств рассказали на круглом столе представители РСХБ и Министерства сельского хозяйства России. Отдельный акцент был сделан на проверке качества. Мобильные лаборатории Роскачества позволили участникам фестиваля «СВОЁ» прямо на месте проверить свою продукцию на соответствие стандартам.

«С Россельхозбанком приятно взаимодействовать, – подчеркнул Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. – Там работают специалисты, которые хорошо знают свое дело. Важно, что они понимают, как будут складываться дела в хозяйстве, идти реализация продукции. Каждый год мы привлекаем минимум по пять миллиардов рублей средств нашего финансового партнера. Если бы не Россельхозбанк, то сегодня таких успехов в развитии сельскохозяйственного производства в Калужской области не было бы».

«Фестиваль «СВОЁ» стал уникальной площадкой для подтверждения качества фермерской продукции: в течение пяти фестивалей в мобильной лаборатории Роскачества собственные мёд, молоко, фрукты и овощи проверили более 250 фермеров. Мы чётко фиксировали результаты испытаний каждого образца и уже сейчас можем сказать, что фермерская продукция, представленная на фестивале, действительно соответствует всем нормам и требованиям по качеству. При этом сами фермеры были по-настоящему заинтересованы в проверке своей продукции и подтверждении соответствия высоким стандартам. Фестивали «СВОЁ» доказали свою актуальность и полезность как для производителей фермерской продукции, так и для посетителей ярмарок», – отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.

Международный форум организаций и предприятий потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир» организован Центросоюзом Российской Федерации вместе с администрацией Калужской области при поддержке Правительства РФ.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.