Сегодня, 11 сентября, во Всероссийский день трезвости коллектив Государственного театра юного зрителя под руководством художественного руководителя театра, с заслуженным работником культуры РФ Алексеем Прокопьевичем Павловым, в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризации трезвого образа жизни, в средней школе №7 города Якутска учащимся старших классов провели лекцию о вреде алкоголизма.

Традиционно в который год в рамках Всероссийского дня трезвости проводятся различные спортивные и культурные мероприятия, лекции, круглые столы и семинары. В этом году мы не стали исключением, ведь о вреде алкоголизма нужно говорить и предупреждать детям с малых лет. В своем выступлении Алексей Прокопьевич вспомнил момент своего детства: “Помню, мне, ученику второго класса, отец достал с полки двухтомник Анемподиста Софронова – Алампа. Там был рассказ, о Степане, который отправился в город и пропил, проиграл в карты все вырученные от продажи коровы деньги. Дома с нетерпением ждали его возвращения голодные, оборванные детишки, жена, а у него – ни скотины, ни денег. От обиды за них и Степана я плакал… Сила художественного слова оказалась настолько велика, что я до сих пор не умею играть в карты. И водку не пью.”

Также учащимся показали видеоролик о вреде алкоголизма и наркомании, чтобы ребята не только услышали, но и запомнили, и уяснили, ведь наглядное учение больше усваивается.

После выступления, чтобы разбавить атмосферу артисты театра Сардаана Вырдылина и Арсен Семенов прочитали стихотворения якутских классиков, золотой голос театра, отличник культуры РС(Я) Мира Охлопкова подарила песню со своего репертуара.

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Вот так в дружеской ноте артисты провели культурное мероприятие в рамках Всероссийского дня трезвости. А мы ждем вас наши уважаемые читатели и зрители на премьеру спектакля “Красная шапочка” Ш. Перро 17 сентября в 12:00 и в 14:00. Приходите будет весело и интересно!