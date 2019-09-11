11.09.2019
17:00
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Культура & Образование

Всероссийский день трезвости…

Сегодня, 11 сентября, во Всероссийский день трезвости коллектив Государственного театра юного зрителя под руководством художественного руководителя театра, с заслуженным работником культуры РФ  Алексеем Прокопьевичем Павловым, в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризации трезвого образа жизни, в средней  школе №7 города Якутска учащимся старших классов провели лекцию о вреде алкоголизма.

Традиционно в который год в рамках Всероссийского дня трезвости проводятся различные спортивные и культурные мероприятия, лекции, круглые столы и семинары. В этом году мы не стали исключением, ведь о вреде алкоголизма нужно говорить и предупреждать детям с малых лет.  В своем выступлении Алексей Прокопьевич вспомнил  момент своего детства: “Помню, мне, ученику второго класса, отец достал с полки двухтомник Анемподиста Софронова – Алампа. Там был рассказ, о Степане, который отправился в город и пропил, проиграл в карты все вырученные от продажи коровы деньги. Дома с нетерпением ждали его возвращения голодные, оборванные детишки, жена, а у него – ни скотины, ни денег. От обиды за них и Степана я плакал… Сила художественного слова оказалась настолько велика, что я до сих пор не умею играть в карты. И водку не пью.”

Также учащимся показали видеоролик о вреде алкоголизма и наркомании, чтобы ребята  не только услышали, но и запомнили, и уяснили, ведь наглядное учение больше усваивается. 

После выступления, чтобы разбавить атмосферу артисты театра Сардаана Вырдылина и Арсен Семенов прочитали стихотворения якутских классиков,  золотой голос театра,  отличник культуры РС(Я) Мира Охлопкова подарила песню со своего репертуара.  

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Вот так в дружеской ноте артисты провели культурное мероприятие в рамках Всероссийского дня трезвости.  А мы  ждем вас наши уважаемые читатели и зрители на премьеру спектакля “Красная шапочка” Ш. Перро 17 сентября в 12:00 и в 14:00. Приходите будет весело и интересно!

Фото: Пресс-центр ТЮЗа
Источник: Пресс-центр ТЮЗа
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