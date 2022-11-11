Всероссийские соревнования среди студентов по мас-рестлингу

На прошедших открытых соревнованиях в Санкт-Петербурге приняли участие спортсмены из 28 учебных заведений и десяти регионов России.

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