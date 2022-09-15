15.09.2022
16:33
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Спорт

Всероссийские соревнования по мас-рестлингу: Успех якутских спортсменов

В курортном городе Анапа завершились Всероссийские соревнования по мас-рестлингу

С 11 по 12 сентября, в г. Анапа Краснодарского края, в рамках XIV открытых Всероссийских юношеских игр боевых искусств прошли соревнования по мас-рестлингу среди юношей и девушек.

На соревнованиях приняли участие представители девяти регионов России – Пермский край, Республика Саха (Якутия), РСО-Алания, Свердловская область, Кабардино-Балкарская Республика, Смоленская область, Севастополь, Московская область и Республика Башкортостан. Всего 46 участников.

Специальным гостем соревнований стал действующий абсолютный чемпион мира по мас-рестлингу Виктор Колибабчук. Он отметил, что мас-рестлинг развивает все группы мышц человека и призвал ребят в дальнейшем так же заниматься данным видом спорта.

Чемпионы и призеры:

Юноши 14-15 лет

50 кг

  1. Тарабукин Георгий – Республика Саха (Якутия)
  2. Жегусов Тимур – Республика Саха (Якутия)
  3. Беканов Ратмир – Кабардино-Балкарская Республика
  4. Неустроев Иннокентий – Республика Саха (Якутия)

60 кг

  1. Андреев Дьулус – Республика Саха (Якутия)
  2. Ефремов Алексей – Республика Саха (Якутия)
  3. Петров Максим – Республика Саха (Якутия)
  4. Потапов Макар – Республика Саха (Якутия)

70 кг

  1. Макоев Ратмир – Кабардино-Балкарская Республика
  2. Крылов Андрей – Севастополь
  3. Зуев Александр – Севастополь

80 кг

  1. Кердикоев Алан – РСО-Алания
  2. Аксенов Роман – Севастополь
  3. Симоненко Елисей – Севастополь
  4. Рыманов Лев – Севастополь

Св. 80 кг

  1. Алоев Андемир – Кабардино-Балкарская Республика

Девушки 14-15 лет

50 кг

  1. Мсоева Алина – РСО-Алания

60 кг

  1. Сохиева Милана – РСО-Алания

Юноши 16-17 лет

60 кг

  1. Заровняев Виталий – Республика Саха (Якутия)
  2. Карданов Тамерлан – Кабардино-Балкарская Республика

70 кг

  1. Тенгизов Тамерлан – Кабардино-Балкарская Республика
  2. Вахрушев Никита – Пермский край
  3. Авдотченков Валерий – Смоленская область
  4. Россолов Семен – Пермский край

80 кг

  1. Казаков Кузьма – Свердловская область
  2. Блиев Амир – Кабардино-Балкарская Республика
  3. Тибилов Азамат – РСО-Алания
  4. Семакин Антон – Республика Башкортостан

Св. 80 кг

  1. Афаунов Тимур – Кабардино-Балкарская Республика
  2. Шайдулин Айназ – Республика Башкортостан
  3. Артабаев Тамерлан – Кабардино-Балкарская Республика

Фото: Пресс-службы РЦНВС им. В. Манчаары
Источник: Пресс-служба РЦНВС им. В. Манчаары

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