Всероссийские соревнования по мас-рестлингу: Успех якутских спортсменов
В курортном городе Анапа завершились Всероссийские соревнования по мас-рестлингу
С 11 по 12 сентября, в г. Анапа Краснодарского края, в рамках XIV открытых Всероссийских юношеских игр боевых искусств прошли соревнования по мас-рестлингу среди юношей и девушек.
На соревнованиях приняли участие представители девяти регионов России – Пермский край, Республика Саха (Якутия), РСО-Алания, Свердловская область, Кабардино-Балкарская Республика, Смоленская область, Севастополь, Московская область и Республика Башкортостан. Всего 46 участников.
Специальным гостем соревнований стал действующий абсолютный чемпион мира по мас-рестлингу Виктор Колибабчук. Он отметил, что мас-рестлинг развивает все группы мышц человека и призвал ребят в дальнейшем так же заниматься данным видом спорта.
Чемпионы и призеры:
Юноши 14-15 лет
50 кг
- Тарабукин Георгий – Республика Саха (Якутия)
- Жегусов Тимур – Республика Саха (Якутия)
- Беканов Ратмир – Кабардино-Балкарская Республика
- Неустроев Иннокентий – Республика Саха (Якутия)
60 кг
- Андреев Дьулус – Республика Саха (Якутия)
- Ефремов Алексей – Республика Саха (Якутия)
- Петров Максим – Республика Саха (Якутия)
- Потапов Макар – Республика Саха (Якутия)
70 кг
- Макоев Ратмир – Кабардино-Балкарская Республика
- Крылов Андрей – Севастополь
- Зуев Александр – Севастополь
80 кг
- Кердикоев Алан – РСО-Алания
- Аксенов Роман – Севастополь
- Симоненко Елисей – Севастополь
- Рыманов Лев – Севастополь
Св. 80 кг
- Алоев Андемир – Кабардино-Балкарская Республика
Девушки 14-15 лет
50 кг
- Мсоева Алина – РСО-Алания
60 кг
- Сохиева Милана – РСО-Алания
Юноши 16-17 лет
60 кг
- Заровняев Виталий – Республика Саха (Якутия)
- Карданов Тамерлан – Кабардино-Балкарская Республика
70 кг
- Тенгизов Тамерлан – Кабардино-Балкарская Республика
- Вахрушев Никита – Пермский край
- Авдотченков Валерий – Смоленская область
- Россолов Семен – Пермский край
80 кг
- Казаков Кузьма – Свердловская область
- Блиев Амир – Кабардино-Балкарская Республика
- Тибилов Азамат – РСО-Алания
- Семакин Антон – Республика Башкортостан
Св. 80 кг
- Афаунов Тимур – Кабардино-Балкарская Республика
- Шайдулин Айназ – Республика Башкортостан
- Артабаев Тамерлан – Кабардино-Балкарская Республика
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