Всероссийские соревнования по мас-рестлингу: Успех якутских спортсменов

В курортном городе Анапа завершились Всероссийские соревнования по мас-рестлингу

С 11 по 12 сентября, в г. Анапа Краснодарского края, в рамках XIV открытых Всероссийских юношеских игр боевых искусств прошли соревнования по мас-рестлингу среди юношей и девушек.

На соревнованиях приняли участие представители девяти регионов России – Пермский край, Республика Саха (Якутия), РСО-Алания, Свердловская область, Кабардино-Балкарская Республика, Смоленская область, Севастополь, Московская область и Республика Башкортостан. Всего 46 участников.

Специальным гостем соревнований стал действующий абсолютный чемпион мира по мас-рестлингу Виктор Колибабчук. Он отметил, что мас-рестлинг развивает все группы мышц человека и призвал ребят в дальнейшем так же заниматься данным видом спорта.

Чемпионы и призеры:

Юноши 14-15 лет

50 кг

Тарабукин Георгий – Республика Саха (Якутия) Жегусов Тимур – Республика Саха (Якутия) Беканов Ратмир – Кабардино-Балкарская Республика Неустроев Иннокентий – Республика Саха (Якутия)

60 кг

Андреев Дьулус – Республика Саха (Якутия) Ефремов Алексей – Республика Саха (Якутия) Петров Максим – Республика Саха (Якутия) Потапов Макар – Республика Саха (Якутия)

70 кг

Макоев Ратмир – Кабардино-Балкарская Республика Крылов Андрей – Севастополь Зуев Александр – Севастополь

80 кг

Кердикоев Алан – РСО-Алания Аксенов Роман – Севастополь Симоненко Елисей – Севастополь Рыманов Лев – Севастополь

Св. 80 кг

Алоев Андемир – Кабардино-Балкарская Республика

Девушки 14-15 лет

50 кг

Мсоева Алина – РСО-Алания

60 кг

Сохиева Милана – РСО-Алания

Юноши 16-17 лет

60 кг

Заровняев Виталий – Республика Саха (Якутия) Карданов Тамерлан – Кабардино-Балкарская Республика

70 кг

Тенгизов Тамерлан – Кабардино-Балкарская Республика Вахрушев Никита – Пермский край Авдотченков Валерий – Смоленская область Россолов Семен – Пермский край

80 кг

Казаков Кузьма – Свердловская область Блиев Амир – Кабардино-Балкарская Республика Тибилов Азамат – РСО-Алания Семакин Антон – Республика Башкортостан

Св. 80 кг