Всемирный день борьбы со СПИДом стал ежегодным событием

Во многих сообществах организуются масштабные просветительские и диагностические мероприятия для населения, проводимых в течение Недели и Декады, посвященных данному Дню.

Организация проводимых мероприятий подразумевает в первую очередь, широкий доступ к информации об этом вирусе и заболевании, поддержку профилактических мер, в том числе по привлечению к добровольному тестированию различных групп населения. Во-вторых, мероприятия направлены на предупреждение дискриминации и стигматизации в отношении лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, которые, к сожалению, еще имеют место быть в обществе.

В Республике Саха (Якутия) органы государственной власти, медицинские и образовательные учреждения всех форм собственности, общественные организации и объединения, средства массовой информации и просто, неравнодушные к проблеме ВИЧ-инфекции, граждане ежегодно принимают самое активное и непосредственное участие в мероприятиях в рамках Декады, посвященных 1 декабря — Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Вот и в 2022 году Декада была насыщена, широко проводимыми на территории всей нашей республики, просветительскими мероприятиями по профилактике и недопущению распространения ВИЧ-инфекции среди различных возрастных групп населения начиная от старшеклассников школ республики и учащихся ССУЗ и ВУЗов до работников предприятий и организаций государственной и частной форм собственности. Лекциями и беседами с представлением презентаций и наглядных пособий в виде брошюр, флаеров, буклетов, плакатов по профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов были охвачены практически все СОШ г. Якутска, ряд школ городов Алдан, Мирный, Нерюнгри и улусов республики, МАОУ Саха политехнический лицей г. Якутска, Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева, Якутский и Мирнинский филиал Якутского Медицинского колледжа, Мирниниский региональный технический колледж, Мирнинский политехнический институт филиала ФГАОУ ВО СВФУ им. М. К. Аммосова, Алданский политехнический техникум, Алданский медицинский колледж и другие учебные заведения республики. Среди крупных промышленных предприятий республики, которые откликнулись на призыв Декады «Пройди обследование – узнай свой ВИЧ-статус!» хотелось бы отметить АО «АЛРОСА», а именно Мирнинско — Нюрбинский ГОК, Накынское отделение УМТС, Экологический центр, Корпоративный университет и АО «РНГ». Проведены беседы и анкетирование среди беременных женщин женских консультаций г. Якутск.

В период Декады проведены мероприятия по экспресс диагностике ВИЧ-инфекции среди населения, учащихся ССУЗов, ВУЗов, работников предприятий и организаций. Всего обследовано 1276 человек.

Специалистами ГБУ РС (Я) «Центр СПИД» проведены семинары, круглые столы для медицинских работников учреждений здравоохранения г. Якутск и улусов республики, в том числе с привлечением дистанционных технологий.

ГБУ РС (Я) «Центр СПИД» на постоянной основе проводит Школу пациента для людей, живущих с ВИЧ. В рамках декады были проведены 2 Школы: очно — для пациентов, проживающих в г. Якутск и онлайн «Школа пациента» в формате вебинара для людей, живущих с ВИЧ в районах РС (Я).

Подводя итоги, проведенной декады в РС(Я), следует отметить активное участие Якутского регионального отделения «Волонтеры – медики», Якутского регионального отделения «Российский красный крест», а также коллег медицинских организаций и образовательных учреждений городов, районов РС(Я).

Хотелось бы выразить слова благодарности работникам средств массовой информации и телевидения НВК «Саха», ВГТРК «Россия 24», Администрации ТРК «Туймаада», Министерству здравоохранения РС(Я), Управлению Роспотребнадзора по РС(Я).

Со слов главного врача Дмитрия Сергина в целом по итогам деятельности ГБУ РС(Я) «Центр СПИД» отмечается положительная тенденция динамики целевых показателей таких, как охват информированностью населения.